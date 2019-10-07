Mantar çorbası tarifi: Ev yapımı mantar çorbası nasıl yapılır?

Özellikle akşam saatlerinde havaların artık iyice soğumasıyla birlikte ana yemeklerden önce çorba içmek şart oldu. Sizin için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak muhteşem mantar çorbası tarifi hazırladık. Mantar çorbası müdavimleri için hazırladığımız tarif ile harikalar yaratma sırası sizde. İşte mantar çorbası malzemeleri ve tarifi…

Mantar çorbası özellikle kışa adım adım yaklaştığımız bu günlerde oldukça fazla talep görmektedir. İçimizi ısıttığı kadar damak tadımıza da hitap eden mantar çorbası, illa hazır kremalarla yapılmak zorunda değil. Krema güzel bir tat verse de çoğu zaman ağır ve aşırı kalorili olabiliyor. Bu nedenle sizin için hazırladığımız mantar çorbasını sütle yapıyoruz. Bu şekilde hem çok kıvamlı ve lezzetli hem de daha hafif oluyor. İşte mantar çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

MANTAR ÇORBASI YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-350 gr mantar

-1 limon

-1 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-3 kaşık un

-1 bardak süt

-4 bardak su

-Tuz

-Karabiber

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle mantarları ister iyice yıkayıp sirkeli suda bekletin ister de üzerindeki zarı soyup temizleyin. Daha sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Tencerenin içinde 1 limonun suyu ve mantarların üzerini geçecek kadar su ile birlikte kaynatın. Başka bir tencerenin içinde yağları eritip ısıtın. 3 yemek kaşığı unu ilave edip kavurun. Rengi hafif değişince sütü ilave edin. Üzerine suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Ardından süzdüğünüz mantarları da ekleyin. Kaynayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.