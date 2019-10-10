Mantar kaç kalori? Mantarın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de mantardır. İşte mantarın besin değerleri ve kalorisi...

Mantarlar çeşitli şekillerde tüketilir ve sağlıklı gıdalar çeşitli besinler açısından oldukça zengindir. Sağlıklı kan basıncını, kalp fonksiyonunu ve kas kasılmalarını destekleyen enerji artırıcı B vitaminleri ve ayrıca potasyum sağlarlar. Potasyum ayrıca kas kramplarını önler ve kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Mantarda bulunan kolin adı verilen bir besin, uyku, hafıza, öğrenme ve kas hareketlerinde önemli bir rol oynar. Bu arada, mantarlardaki bakır, enerji ve kollajen üretiminde rol oynar. Peki, sağlık açısından pek çok yararı bulunan mantar kaç kaloridir? İşte mantarın besin değerleri ve kalorisi..

MANTAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram mantar yaklaşık 22 kcal’dır.



MANTARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g mantarda aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,45 g

Enerji: 22 kcal

Protein: 3,09 g

Toplam yağ: 0.34 g

Karbonhidrat: 3,26 g

Lif: 1 g

Toplam şeker: 1.98 g

Kalsiyum: 3 mg

Demir: 0.5 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 86 mg

Potasyum: 318 mg

Sodyum: 5 mg

Çinko: 0.52 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2.1 mg

Tiamin: 0.08 mg

Riboflavin: 0.4 mg

Niasin: 3.61 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 17 µg

B-12 Vitamini: 0.04 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.01 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0.2 µg

D vitamini: 7 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.16 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg