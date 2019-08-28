Mantar kurabiye tarifi: Mantar kurabiye nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısında ister beş çayında ister akşam yemeği sonrasında… Leziz bir kurabiye günün her anında harikalar yaratabilir. Bu harikalardan biri de mantar kurabiye. Şeklinden dolayı bu ismi almış olan mantar kurabiye pratik yapımı ve tadı ile herkesin sevgilisi olmuştur. İşte mantar kurabiye malzemeleri ve tarifi…

Mantar kurabiye adından da anlaşılacağı gibi şeklinden dolayı bu ismi almış ancak tadı her şeyin ötesinde bir lezzet. Dilediğiniz çayın yanına, dilerseniz çocukluğunuzdaki gibi sütün yanına ya da sade… Her türlü tadı damaklarda kalacak bir efsane olan mantar kurabiyeyi sizde kolaylıkla yapın diye ayrıntılı ve pratik bir tarif hazırladık. İşte mantar kurabiye için gerekli olan malzeme listesi ve tarifi…

MANTAR KURABİYE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 250 gr tereyağı (tuzsuz)

– 2 tane yumurta

– 1 bardak pudra şekeri

– 400 gr mısır nişastası

– 1. 5 çay bardağı kadar un

– 1 paket kabartma tozu

– 1 paket vanilya

Üzeri için:

– 2 yemek kaşığı kakao

MANTAR KURABİYE TARİFİ

Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı derin bir kabın içine alıp mikser ile çırpın. Üzerine nişasta, vanilya ve kabarta tozunu ekleyin. Ele yapışmayan bir kıvam alması lazım. Ardından yavaş ve kontrollü bir şekilde un ekleyin. İyice yoğurun. Oluşan hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Ardından soda şişesinin ağzını üzeri için ayırdığınız kakaoya batırın ve hamurun üzerine bastırın.

170 derecede önceden ısıtılmış 15 dakika kadar pişirin. Üzerinin kararmaması lazım.

Afiyet olsun.