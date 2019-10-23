Mantar soslu makarna tarifi… Kremalı mantar soslu makarna

Makarnalar artık öğrenci evi yemeği olmaktan çıkıp şahane bir menünün ana yemeği olacak kadar çeşitlendi. İşte bu çeşitlilik arasında sizin için kremalı mantar soslu makarna tarifi hazırladık. Sevdikleriniz için hazırlayacağınız o muhteşem sofrada yerini alacak olan kremalı mantar soslu makarna hem pratik hem de çok lezzetli. O zaman buyurun mantar soslu makarna tarifine…

Bu güne kadar makarna deyince öğrenci evleri, öğrenci evleri deyince makarnalar aklımıza gelen ilk şeylerdir. Ancak şimdilerde makarnalar o kadar çeşitlendi ve o kadar farklı tarif var ki artık misafirleriniz için hazırladığınız özenli menülerde de kendini gösterebilir. İşte bugün de size o şahane makarna tariflerinden birini veriyoruz. Kremalı mantar soslu makarna malzemeleri ve tarifi için buyurun ekran başına…

Kremalı mantar soslu makarna malzemeleri



-15- 20 tane mantar

-1 paket krema

-2 diş sarımsak

-1 kaşık tereyağı

-1 kaşık sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

Kremalı mantar soslu makarna tarifi

Öncelikle geniş bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı kızdırın. Ardından içine yıkayıp dilimlediğiniz mantarları atın. Mantarla suyunu verip tekrar çektikten sonra rendelediğiniz sarımsakları ekleyin. Biraz kavurduktan sonra kremayı ekleyin ve karıştırın. Baharatlarını da attıktan sonra kısık ateşte fokurdayana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz.

Bu arada dilediğiniz bir makarna çeşidini haşlayın ve süzün. Derin bir kâseye aldığınız makarnanın üzerine sosunuzu dökün ve iyice karıştırın. Dilerseniz parmesan peyniri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.