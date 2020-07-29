Mantarlı Risotto nasıl yapılır? İşte en lezzetli Risotto tarifi…

İtalyan mutfağının en önemli yiyeceklerinden biri olan Mantarlı Risotto tarifini sizler için hazırladık. Et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı olan Risotto mantarlı olarak sıkça tüketiliyor. MasterChef yarışmasında da karşımıza çıkan Mantarlı Risotto yemeğinin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemeler sayfamızda. İşte en lezzetli ve kolay Risotto tarifi...