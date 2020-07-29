Mantarlı Risotto nasıl yapılır? İşte en lezzetli Risotto tarifi…

İtalya’da pirincin en fazla tüketilen türlerinden olan Risotto’nun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. MasterChef yemek yarışmasında Mantarlı Risotto yapılmasının istenmesiyle birçok kişi bu yemeğin nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığını araştırmaya başladı. İşte İtalyan usulü Mantarlı Risotto yemeği tarifi…
MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Yarım paket risotto pirinci
Yarım paket kültür mantarı
1 kuru soğan
2 diş sarımsak
1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)
1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri
600 ml tavuk suyu
Tereyağı
Tuz
Karabiber
MANTARLI RİSOTTO TARİFİ
Geniş bir tavada terayağını eritin.
Sarımsak ve soğanı ince kıyıp terayağında kavurun.
Pirinci ilave edip sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.
Mantarları ince doğrayıp ekleyip karıştırın.
Beyaz şarabı ilave edin.
Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.
Pirinç yumuşayınca ocaktan alın.
Servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.
Dilerseniz üzerine maydanoz veya fesleğenle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.