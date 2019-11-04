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Mantarlı tavuk sote tarifi… Kremalı mantarlı tavuk sote yapılışı…
Mantarlı tavuk sote tarifi… Kremalı mantarlı tavuk sote yapılışı…
Tavuk sotenin içine en çok yakışan şey tabi ki mantardır. Akşam ya da öğlen yemeğinde siz de kendinize nefis bir ziyafet çekmek isterseniz mantarlı tavuk sote tam size göre bir tarif. Üstelik bu muhteşem lezzete bir de krema ekliyoruz. Peki, kremalı mantarlı sote nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
Sozcu.com.tr
Gurme 4 Kasım 2019 - 13:57

Kuşbaşı doğranmış tavuk etlerinin yanında sotelenen enfes mantarın eşlik ettiği bir yemek düşününce kimin ağzı sulanmaz ki… Tavuk sote tariflerinde en az tavuk kadar şart olan bir diğer yiyecek de mantardır. Bu iki lezzeti bir arada yemiş herkes yanı şeyi söyleyebilir. Hatta bu ikili artık mutfaklarda klasikleşmiş bir yemektir. İşte klasikleşen bu lezzete kremayı ekleyerek yepyeni ve daha farklı bir yemek hazırlıyoruz. İşte kremalı mantarlı tavuk sote tarifi…

Kremalı mantarlı tavuk sote malzemeleri

-½ kg kuşbaşı tavuk göğüsü
-1 paket mantar
-2 kaşık tereyağı
-1 soğan
-2 diş sarımsak
-½ kaşık un
-½ bardak tavuk suyu
-1 bardak krema
-Tuz
-Karabiber
-Zerdeçal

Kremalı mantarlı tavuk sote yapılışı

Soğanları ince ince doğrayın. Sarımsakları da küp küp doğrayın ve sotelemeye başlayın. Ardından tavuk göğüslerini ekleyin ve yüksek ateşte sotelemeye devam edin. Daha sonra mantarları da ekleyin. Daha sonra unu ekleyin ve karıştırın. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Daha sonra baharatlarını ekleyin. Karıştırarak pişirmeye devam edin. En son kremayı da ekleyin 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis etmek içi ocaktan alın.
Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 13:58 - 04.11.2019
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