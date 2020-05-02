Mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır? Nefis mantı tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır? Nefis mantı tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Mantı, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Hem yapımının kolay olması hem de muazzam lezzeti ile en sevilen yemeklerin başında gelen mantı yapımının püf noktaları nelerdir? İşte nefis mantı tarifi için gerekli malzemeler…

Türkiye'de yaşayıp da mantıyı sevmeyen yok gibi bir şeydir. En sevilen yemeklerim başında gelen Mantı yapımı oldukça pratiktir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis mantı tarifi…

MANTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tutam tuz

1 su bardağı un (Yoğurmak için)

İçi için;

300 gr. kıyma

1 adet kuru soğan – rende

1 yemek kaşığı kuru reyhan

Tuz

Karabiber

Sosu için;

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru reyhan

Yoğurt

2 diş sarımsak

MANTI NASIL YAPILIR?

Hamur için olan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin. Hamuru 2 bezeye bölün. Hamuru ince açın ve küçük kareler olacak şekilde kesin.

İç harç için kıyma, rende soğan, kuru reyhan, tuz ve karabiberi yoğurun.

Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın.

Derin bir tencereye 10 su bardağı suyu ve tuzu koyup, kaynatın. Hazırladığınız mantıları kaynayan suya atıp 7 – 8 dakika haşlayın.

Yoğurt sos için; sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın.

Domates sos için; bir sos tenceresinde salça, tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. Kuru reyhan ekleyip, kenara alın.

Mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak servis edin. Afiyet olsun…