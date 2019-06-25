Mantının 21 hali: Dumanti

Balkan göçmeni Hamiyet Malkoç, mantının dünya mutfağındaki çeşitlerini Dumanti'de birleştiriyor. Fransa'dan Nepal'e kadar 21 mutfağın mantısını bir araya getiren Malkoç, mantının lezzetinin yanında bir kültürü olduğunu da vurguluyor.

6 yıldır restoran işleten Hamiyet Malkoç, ‘Dünya Mantıları’nı birleştiren Yeşilköy’deki Dumanti’nin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Başlangıçta 7 çeşit mantı yaptığını, şimdi ise çeşitlerini 21’e çıkarttıklarını belirten Malkoç, bu sayıyı artıracaklarını söyledi. Özellikle Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Uygur, Nepal, Fransa, İtalya, Rus, Çin ve Türkiye’den birçok bölgeye ait mantı çeşitlerini yaptıklarını söyleyen Malkoç, Özbekista’nın meşhur Özbek pilavı’nın cuma günlerinde menüde yer aldığını söyledi.

“Ben Balkan göçmeniyim, hamur işi bize zahmetli gelmiyor” diyen Malkoç, önceden mantının sadece Türkiye’de yapıldığını sandığını söyledi. “Özbeklere ait buhar mantısı ile tanışınca, mantıya karşı ayrı bir ilgim oluştu ve araştırmalara başladım. Ne Türkiye’de ne de dünyada bu kadar çok mantının birleştiği bir restoranın olmadığını öğrenince de Dünya Mantıları yani Dumanti’nin temelini atmaya başladım.” şeklinde konuşan Malkoç, Dumanti’nin butik bir restoran olduğunu söyledi.

Dumanti’deki mantılar ev usulü ve tamamen katkısız malzemelerle hazırlanıyor. Mantının yanına koydukları yoğurdu da manda ve inek sütünü karıştırarak kendilerinin yaptıklarını belirten Malkoç, yurt dışından bile çiğ mantı siparişi aldıklarını söylüyor.

“Mantı, tüm ailenin bir arada yemesini sağlayan belkide tek yemektir.” diyerek mantının bir kültür olduğunu belirten Malkoç, kullandıkları pişirme tekniklerini şöyle anlattı: 3 pişirme tekniği kullanıyorum; haşlama, buharda ve kızartılarak… Dumanti’nin tescilli speciali, Buharda Karışık Dünya Mantıları’dır. En çok sevilen ikinci mantı ise hamurunun inceliği ile çıtır mantıdır. Büyük küçük birçok insanın sevdiği diğer bir mantı cips tarzı yaptığımız mantıdır. Menümüzde vejeteryan ve veganlar için de mantı çeşitlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca glutensiz mantıyı da çok yakında sunmayı planlıyoruz.”