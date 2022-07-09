Mardin’de bayram geleneği: Kahvaltıda kaburga dolması

Mardin'in asırlardır değişmeyen geleneği olarak bayram kahvaltısında kaburga dolması tüketiliyor. Altı saat bakır tencerede pişen yemek, Mardin'in en yöresel yemekleri arasında gösteriliyor.

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İçerisinde birçok etnik kökeni barındırması nedeniyle kozmopolit bir yapıya sahip olan Mardin, bayrama özel gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu geleneklerden biri olan bayram kahvaltısında ise kaburga dolması yeniyor.

Asırlardır her evde bayram öncesi kuzu kaburgası alınıp üç tarafı dikilerek hazırlanıyor. Daha sonra az pişmiş iç pilav ile doldurulup yağda mühürlenerek 6 saat bakır tencerede kısık ateşte pişiriliyor.

Restoran işletmecisi Dilek Çelebioğlu, bayram kahvaltısında kaburga dolması, mevsimine göre fasulye, sulu yemek, sütlaç ve zerdenin yerini aldığını belirtti.

“BAYRAM SABAHI KABURGA YERİZ”

Kaburga dolmasının Mardin’in en önemli yöresel yemeklerinden biri olduğunu söyleyen Çelebioğlu, “Davetlerimizde en başta gelen yemeklerden biridir. Bayramların kraliçesi, benim küçüklüğümden beri bayramın kahvaltısı kaburga dolmasıydı. Tüm Mardinliler bu şekilde bayram sabahı kahvaltıda kaburga yeriz” dedi. (İHA)