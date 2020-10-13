Marmara’da sadece o üretiyor: Kilosu 15-30 TL’ye satılıyor

Marmara’da sadece o üretiyor: Kilosu 15-30 TL’ye satılıyor

Ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olduğunu belirten Özhan Öztürk, meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatının 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde 1998 yılından itibaren fidan ve süs bitkisi üretimi yapan Özhan Öztürk, 2018 yılında bin 500 metrekare alan üzerine sera kurdu. Öztürk, kurduğu serada, yurt dışında ‘dragon fruit’ olarak bilinen, Türkiye’de ise ‘pitaya’ olarak adlandırılan ejder meyvesi üretmeye başladı.

Güney Amerika iklimine uyumlu ejder meyvesinin Marmara Bölgesi’ndeki tek üreticisi olduğunu söyleyen Özhan Öztürk, kilogram fiyatı 15 ile 30 lira arasında değişen meyveyi Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla gönderdiğini belirtti. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi’nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR”

Öztürk, şunları söyledi:

* Bugün itibarıyla yıl içerisindeki üçüncü hasadımızı gerçekleştirdik. Meyve çıkışımız seradan kilogram fiyatı olarak 15 liradan başlıyor. Meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatı 30 lirayı bulabiliyor. Markete ulaştığı zaman iki katını geçiyor. Markette ise 50 liradan alıcı buluyor.

* Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir meyve. Portakalın 8-10 katı daha fazla C vitamini barındıran bir bitki. Özellikle diyabet hastalarının yiyebileceği bir meyve çünkü şeker oranı çok düşük. İçerisinde aromatik bitkiler var.

“KATMA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

* Bu işi Marmara Bölgesi’nde üs haline getirmek istiyorum. Bu bitkinin ülkeye katma değer vergisi çok yüksek. İthalat oranları çok yüksek. Şu an Katar, Rusya, İran gibi ülkelere ihraç ediliyor.

* Türkiye’ye çok büyük bir katkısı olduğu için bunu yaygınlaştırırsak çiftçi için de büyük bir gelir kapısı olacak. Çünkü ihracatı çok yapılıyor. Akdeniz Bölgesi’nde insanlar taleplere yetişemiyor. (DHA)