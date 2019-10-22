Marul kaç kalori? Marulun besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de maruldur. Peki, marul kaç kaloridir? 100 gram marulun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Bilimsel olarak Lactuva sativa adı verilen marul, Asteraceae familyasına ait yıllık bir bitkidir. Bu sebze genellikle salatalarda, sandviç ve diğer yiyeceklerde kullanılır. Marul yüksek miktarda su, ayrıca az miktarda enerji, protein, yağ, karbonhidrat, lif ve şeker içerir. Marul ayrıca, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko ile birlikte tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi B vitaminleri, B6 vitamini, C vitamini, A, E ve K vitaminleri yönünden zengindir. Peki, marul kaç kaloridir? İşte, marulun besin değerleri…

MARUL KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 15 kaloridir.

MARULUN BESİN DEĞERLERİ

100 g marulda aşağıdakiler bulunur:

Su: 94.98 g

Enerji: 15 kcal

Protein: 1.36 g

Toplam yağ: 0.15 g

Karbonhidrat: 2.87 g

Lif: 1.3 g

Toplam şeker: 0,78 g

Kalsiyum: 36 mg

Demir: 0.86 mg

Magnezyum: 13 mg

Fosfor: 29 mg

Potasyum: 194 mg

Sodyum: 28 mg

Çinko: 0.18 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 9.2 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.08 mg

Niasin: 0,38 mg

B-6 Vitamini: 0.09 mg

Folat, DFE: 38 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 370 µg

A Vitamini, İÜ: 7405 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.22 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 126.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg