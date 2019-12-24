Mayalı poğaça nasıl yapılır? Mayalı peynirli poğaça tarifi…

Eğer fırında poğaça varsa bunun en güzel yani evinizi saran o mis gibi kokusudur. İşte bu nedenle sizin için mayalı poğaça tarifi hazırladık. Mayalı peynirli poğaça çabuk bayatlamayan ve pratik yapısı ile her an elinizin altında olabilen mayalı poğaça büyük küçük herkesin beğenisini kazanacak. İşte mayalı poğaça malzemeleri ev ayrıntılı tarifi…

Fırından çıkan yumuşacık sıcacık ve tadına doyum olmayan bir poğaça yanında bir bardak sıcak çay ile birlikte harika olur. Bu söylediklerimiz bile ağzınızı sulandırmaya yetiyorsa bir de evi saran o muhteşem pastane kokusunu düşünün ve bu nedenle hemen kolları sıvamaya başlayın. İşte mayalı peynirli poğaça malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Peynirli mayalı poğaça malzemeler

-1 bardak süt

-4 kaşık yoğurt

-½ bardak sıvı yağ

-1 tane yaş maya

-½ kaşık tuz

-4 kaşık şeker

-1 yumurta (Sarısı dışına sürülecek, beyazı hamura eklenecek)

-Susam

-Peynir

-Maydanoz

Peynirli mayalı poğaça yapılışı

Sütü parmağımızı yakmayacak derecede ısıtın. İçine mayayı koyun ve şekerini ekleyip karıştırın. Daha sonra yağı, yoğurdu, tuzu ve yumurtayı da ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Daha sonra yavaş bir şekilde ununu ilave edin. Kıvamını tutturunca küçük parçalar kopartıp yaklaşık çay tabağı kadar açın. Ortasına peynir koyun ve kapatın. Ardından tam ortasına biraz bastırın. 15 dakika bekletin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Sonra yumurta sarısı sürülüp üstüne susam dökün ve 170 derecede fırında pişirin.

Afiyet olsun.