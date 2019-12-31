Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mayalı poğaça nasıl yapılır? Sütlü mayalı poğaça tarifi…
Mayalı poğaça nasıl yapılır? Sütlü mayalı poğaça tarifi…
Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi poğaçayı evinizde yapmaya ne dersiniz. Hem sağlıklı hem yumuşacık hem de pratik bir tarif olan poğaça mayalı nasıl yapılır? Evinizdeki malzemeler ile mayalı poğaça yapabilir hem siz hem de sevdikleriniz için sunabilirsiniz. İşte sütlü mayalı poğaça malzemeleri ve tarifi…
Sozcu.com.tr
Gurme 31 Aralık 2019 - 09:44

Artık pastanelerden poğaça almamaya karar verdiyseniz fakat poğaçasız kahvaltı yapmak istemiyorsanız bu tarifimiz sizin için. Dilerseniz çocuklarınıza dilerseniz kendinize yapın bu yumuşacık poğaçaları çok seveceksiniz. Peki, poğaça mayalı nasıl yapılır? İşte sütlü mayalı poğaça malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sütlü mayalı poğaça malzemeleri
-1 bardak ılık süt
-1 bardak sıvı yağ
-1 bardak ılık su
-1 tane yumurta
-1 paket yaş maya (42 gr)
-2 silme tatlı kaşığı tuz
-4 kaşık şeker
7 bardak un (yaklaşık miktar kıvama göre ayarlayabilirsiniz)

Üzeri için;
-Yumurta sarısı
-Susam

Sütlü mayalı poğaça yapılışı
Geniş bir kabın içinde ılık suyu, ılık sütü, yaş mayayı ve şekeri karıştırın. Maya eriyene kadar karıştırın. Ardından sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu da ekleyin. İyice karıştırın ve yavaş yavaş unu eklemeye başlayın. Yumuşak ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar un eklemeye devam edin. Hamuru yavaş yoğurmanız kabarması için önemli. Daha sonra 30 dakika üzerini örterek dinlendirin. Dinlendirme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine küçük parçalar halinde dizin. Sonra 20 dakika kadar daha bekletin. 190 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun

İLGİLİ HABERMayalı poğaça nasıl yapılır? Mayalı peynirli poğaça tarifi…
İLGİLİ HABERMayasız poğaça tarifi: Evde kolay poğaça nasıl yapılır?
İLGİLİ HABERDereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi...
Son güncelleme: 09:45 - 31.12.2019
Etiketler