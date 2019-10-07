Mayasız poğaça tarifi: Evde kolay poğaça nasıl yapılır?

Yumuşacık ev poğaçasını kim sevmez ki… Kahvaltıda, çayın yanında ya da misafir tabaklarında olmazsa olmaz lezzetlerden biri olan poğaça için mayasız harika bir tarif hazırladık. Mayasız poğaça tarifi hem kolay hem de pastane poğaçasını aratmayan bir tat. İşte mayasız poğaça malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Ev yapımı poğaçaların hepsi mayalı ve zahmetli değil. Sizin için hazırladığımız mayasız poğaça tarifi ile evinizdeki malzemelerle yumuşacık ve çok güzel poğaçalar yapabilirsiniz. Aniden gelen bir misafire ya da beş çayının yanında atıştırmalık olarak sunabileceğiniz mayasız poğaça tarifi ile mutfağınızda şahaneler yaratabilirsiniz. Mayalandırma işlemi olmadığı için oldukça pratik olan bu poğaçayı mutlaka denemelisiniz. İşte mayasız poğaça için gerekli malzemeler ve hazırladığımız ayrıntılı tarif…

POĞAÇA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-½ bardak sıvı yağ

-1 tane yumurta

-1 bardak süt

-½ kaşık tuz

-1 kaşıktan biraz az toz şeker

-4 bardak un

-1. 5 paket kabartma tozu

İçi harcı için;

-1 kase beyaz peynir (Ezilmiş)

-Maydanoz

Üzeri için;

-1 yumurta sarısı

-Çörek otu

– Susam

POĞAÇA TARİFİ

Geniş bir kabın içine hamur için un hariç gerekli malzemeleri koyun ve karıştırın. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Ardından iyice yoğurun. Yoğurma işlemi bitince üzerini streçle kapatıp biraz dinlendirin.

Bu esna da ezilmiş peynir ile doğradığınız maydanozu karıştırın.

Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdiğiniz hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekillendirin ve içine peynirli harçtan koyun. Daha sonra üzerini kapatın. Kapattığınız kısmı çatalla ezerseniz daha iyi kapanacaktır. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize dizin. Tüm hamur bittikten sonra üzerine yumurta sarısını sürün ve tercihe göre susam ve çörek otu koyun.

190 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.