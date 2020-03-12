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Mayonez kaç kalori? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi…
Mayonez kaç kalori? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi…
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de mayonezdir. Peki, birçok yiyeceğe lezzet katmak için kullanılan mayonez kaç kaloridir? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 12 Mart 2020 - 11:44

Mayonez, yağ, kolesterol ve sodyum içeriği yüksek bir sostur ve diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı olan kişileri tüketmemesi gerekir. İşte mayonezin besin değerleri ve kalorisi…

MAYONEZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram mayonez yaklaşık 679 kaloridir.

MAYONEZİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram mayonezde aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 679 kcal
Toplam Yağ: 75 g
Doymuş Yağ: 12 g
Çoklu Doymamış Yağ: 45 g
Tekli Doymamış Yağ: 17 g
Trans Yağ: 0,2 g
Kolesterol: 42 mg
Sodyum: 635 mg
Potasyum: 20 mg
Karbonhidrat: 0,6 g
Lif: 0 g
Şeker: 0,6 g
Protein: 1 g
A Vitamini: 65 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 8 mg
Demir: 0,2 mg
D Vitamini: 7 IU
B6 Vitamini: 0 mg
Kobalamin: 0,1 µg
Magnezyum: 1 mg

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Son güncelleme: 11:45 - 12.03.2020
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