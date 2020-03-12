Mayonez kaç kalori? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi…
Mayonez, yağ, kolesterol ve sodyum içeriği yüksek bir sostur ve diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı olan kişileri tüketmemesi gerekir. İşte mayonezin besin değerleri ve kalorisi…
MAYONEZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram mayonez yaklaşık 679 kaloridir.
MAYONEZİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram mayonezde aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 679 kcal
Toplam Yağ: 75 g
Doymuş Yağ: 12 g
Çoklu Doymamış Yağ: 45 g
Tekli Doymamış Yağ: 17 g
Trans Yağ: 0,2 g
Kolesterol: 42 mg
Sodyum: 635 mg
Potasyum: 20 mg
Karbonhidrat: 0,6 g
Lif: 0 g
Şeker: 0,6 g
Protein: 1 g
A Vitamini: 65 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 8 mg
Demir: 0,2 mg
D Vitamini: 7 IU
B6 Vitamini: 0 mg
Kobalamin: 0,1 µg
Magnezyum: 1 mg