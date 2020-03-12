Mayonez kaç kalori? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de mayonezdir. Peki, birçok yiyeceğe lezzet katmak için kullanılan mayonez kaç kaloridir? Mayonezin besin değerleri ve kalorisi...