Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?

Menemen tarifi pratik ve lezzetli yemek arayanların vazgeçilmezidir. İster taze taze ister de konserve halinde dilediğiniz gibi tüketebileceğiniz menemen tarifi her mutfağa lazım. İşte menemen malzemeleri ve tarifi…

Menemen tarifi ister yazın ister kışın kolay ama lezzetli bir sofra hazırlamak isteyenler için olmazsa olmazdır. Dilerseniz yazın taze sebzelerle dilerseniz de yazdan yaptığınız konservelerle yapabilirsiniz. Besleyici, lezzetli menemeni severek tüketebilirsiniz. İşte leziz menemen malzemeleri ve tarifi…

MENEMENİN MALZEMELERİ

3 domates

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

4 tane yumurta

½ kaşık biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Kimyon

MENEMENİN TARİFİ

Tavaya yağı koyup soğanları ve biberleri hafif kavurun. Kavrulan soğanların üzerine biber salçasını ve küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin. 5-10 dakika pişirin. Üzerine karabiberi, kırmızıbiber, tuz ve kimyonu ekleyin. Biraz çevirdikten sonra rendelenmiş sarımsağı da üzerine ekleyip yumurtaları ekleyin. Fesleğenle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.