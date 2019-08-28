Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Koskoca yaz boyunca sıcak bir çorbaya hasret kaldıysanız mercimek çorbası ile yeniden bu lezzete merhaba diyebilirsiniz. Her türlü ana yemekten önce içebileceğiniz mis gibi bir mercimek çorbası hem size hem de misafirlerinize iyi gelecektir. İşte mercimek çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Herkesin severek yediği mercimek çorbası, yaz boyunca sıcak havalardan dolayı sofralara ara vermişti. Ancak artık o özlenen lezzetle tekrar buluşma vakti geldi. Besleyici, doyurucu ve lezzetli bir yemek olan mercimek çorbası kolay yapımı ile de iyi bir tercih sebebidir. İşte yanında ikram edilen tüm yemeklerle uyumlu olan mercimek çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi…

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak kırmızı mercimek

– 1 tane soğan

– 1 kaşık un

– 1 tane havuç

– ½ kaşık biber ya da domates salçası

– Tuz

– Karabiber

– ½çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

– 1 litre su

– 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için

– Tereyağı

– Kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Öncelikle derin bir tencerenin içine sıvı yağı alıp yemeklik doğradığınız soğanları hafifi kavurun. Ardından üzerine unu ilave ederek karıştırın. Biraz kavurduktan sonra üzerine salçayı ekleyin. Havuçları küp küp doğrayarak tencereye koyun. Hemen ardından mercimekleri de yıkayıp ekleyin. Üzerine suyunu da ekledikten sonra kısık ateşte pişirin.

Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirdiğiniz çorbayı daha sonra blenderdan geçirin. Üzerine tuzunu ve baharatlarını da ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.

Bir başka tavada yağı ve toz biberi kızdırın ve servis etmeden önce üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun.