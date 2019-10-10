Mercimek köftesi tarifi

Hemen herkesin severek yediği mercimek köftesi özellikle misafirler için hazırlanan ikramlıkların olmazsa olmazları arasındadır. Kolay yapımı ve lezzetli tadı ile sık sık tercih edilen mercimek köftesi tarifini siz de yapmak isterseniz hazırlamış olduğumuz habere mutlaka göz atın. İşte mercimek köftesi malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Özellikle misafirler için hazırlanan doyurucu, besleyici ve oldukça pratik olan mercimek köftesi, mercimeğin en sevilen tariflerinden biridir. Yanında çıtır çıtır marulla ve bol limonla servis edebileceğiniz mercimek köftesini acılı ya da acısız olarak yapabilirsiniz. Eğer siz de mutfağınızda kolaylıkla yapak istiyorsanız hazırladığımız tarifi dikkatlice uygulamanız yeterli olacaktır. İşte mercimek köftesi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Mercimek köftesi malzemeleri

– 1 bardak kırmızı mercimek

– 1,5 bardak ince köftelik bulgur

– 1 kuru soğan

– 1 demet maydanoz

– 2-3 kaşık sıvı yağ

– 1 demet taze soğan

– 1 kaşık domates salçası

– 1 kaşık biber salçası

– 3 bardak su

– Marul

– Tuz

– Kimyon

– Karabiber

– Pul biber

Mercimek köftesi yapılışı

Öncelikle mercimekleri bol su ile yıkayın ve üzerine 3 bardak su ilave edip haşlayın. Suyunu çektikten sonra bulgur da ilave ederek tencerenin kapağı kapağını kapatın.

Bir başka tavanın içinde soğanları yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın. Ardından salçaları ilave edin. Birkaç dakika da böyle kavurun ve ocaktan alın. Mercimek ve bulgur yarım saat kadar dinlendikten sonra salçalı karışımı üzerine ekleyin. İyice yoğurun. İyice karışan köfteye tuz ve baharatları ilave edin ve tekrar yoğurun.

Maydanozları ve soğanları ince ince doğrayın. Köfteye ilave edip iyice karıştırın.

Daha sonra birer sıkım alarak şekillendirin ve üzerine marul dizdiğiniz servis tabağına koyun. Limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.