Meyveli Çikolata Kasesi tarifi

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN MALZEMELER
– 4 adet mini balon
– 250 gr parça kuvertür çikolata
MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN PASTACI KREMASI
– 3 su bardağı süt
– 3 yemek kaşığı tepeleme un
– 5 yemek kaşığı toz şeker
– 1 adet yumurta
– 1 yemek kaşığı tereyağı
– 125 ml krema
MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN MEYVELER
– 1 adet muz
– 20 adet çilek
– 1 adet kivi
MEYVELİ ÇİKOLARA KASESİ TARİFİ
Öncelikle çikolataları benmari usulü eritip, soğumaya bırakıyoruz.
Balonları ılık olan çikolataya batırıp. Yaklaşık yarım saat buzlukta bekletiyoruz.
Daha sonra pastacı kreması için tüm malzemeleri karıştırıp güzelce pişirip, soğutuyoruz.
Buzdolabından çıkardığımız çikolataları balonları, çikolatalara zarar gelmeyecek şekilde patlatıp balonları içinden temizliyoruz.
Kase şeklini alan çikolataların içine yapmış olduğumuz pastacı kremasını sıkıyoruz. En son olarak da mevsim meyveleriyle süsleyip servis ediyoruz.