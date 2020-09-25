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Meyveli Çikolata Kasesi tarifi
Meyveli Çikolata Kasesi tarifi
Çikolata kasesinin içerisindeki tatlılar, popüler sunumlar arasında yer alıyor. Balon ve çikolatayla yapacağınız bu görsel şölen sofralarınıza renk katacak. İşte çikolata ve meyveden vazgeçemeyenler için meyveli çikolata kasesi tarifi...
Gurme 25 Eylül 2020 - 14:48

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN MALZEMELER

– 4 adet mini balon
– 250 gr parça kuvertür çikolata

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN PASTACI KREMASI

– 3 su bardağı süt
– 3 yemek kaşığı tepeleme un
– 5 yemek kaşığı toz şeker
– 1 adet yumurta
– 1 yemek kaşığı tereyağı
– 125 ml krema

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ İÇİN MEYVELER

– 1 adet muz
– 20 adet çilek
– 1 adet kivi

MEYVELİ ÇİKOLARA KASESİ TARİFİ

Öncelikle çikolataları benmari usulü eritip, soğumaya bırakıyoruz.

Balonları ılık olan çikolataya batırıp. Yaklaşık yarım saat buzlukta bekletiyoruz.

Daha sonra pastacı kreması için tüm malzemeleri karıştırıp güzelce pişirip, soğutuyoruz.

Buzdolabından çıkardığımız çikolataları balonları, çikolatalara zarar gelmeyecek şekilde patlatıp balonları içinden temizliyoruz.

Kase şeklini alan çikolataların içine yapmış olduğumuz pastacı kremasını sıkıyoruz. En son olarak da mevsim meyveleriyle süsleyip servis ediyoruz.