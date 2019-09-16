Meyveli tartolet tarifi: Kalıpsız tartolet nasıl yapılır?

Tatlı krizimiz geldiğinde hepimiz yeni lezzetler arayışına gireriz ve tartolet iyi bir seçenek olabilir. Üzerindeki taze meyvelerle dilediğiniz gibi hazırlayacağınız tartolet tatlısı aynı zamanda hafif ve ferah bir seçenek. Haberimizde bulunan tartolet tarifiyle sofralarınızı tatlandırabilirsiniz.

Pastanelerde görmeye alışık olduğumuz tartoletleri evde de kolayca hazırlayabiliriz. Yaban mersini, çilek ve kivi gibi taze meyvelerle süslenen tartolet çay saatlerinizde ikram edebileceğiniz bir lezzet. Evde pratik bir şekilde hazırlanan ve servis tabaklarında görsel bir şölen oluşturacak tartolet nasıl hazırlanır? İşte tartolet hazırlanışı ve malzemeleri.

TARTOLET İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Krema malzemeleri;

-3 bardak süt

-3 tatlı kaşığı su

-1 tane yumurta sarısı

-4 yemek kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı buğday nişastası

-1 tatlı kaşığı tereyağı

-100 gr labne

Tartolet hamuru malzemeleri;

-2 bardak su

-4 yemek kaşığı pudra şekeri

-125 gr tereyağı

-1 tane yumurta

-Yarım paket kabartma tozu

Tartoletin üzeri için

-1 su bardağı yaban mersini

-300 gr çilek

TARTOLET TARİFİ/YAPILIŞI

Unu bir kaba alın tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu içine aktarın. Karışımı yoğurun ve üstünü streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Hamur şiştikten sonra onu bir oklava yardımıyla açın. Daha sonra tartoletlerin alt kısmını kaplayacak hamurlar için bir çay bardağı yardımıyla yuvarlak hamurlar kesin. Kestiğiniz hamurlarını tart kalıplarına yayın. Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine delikler açın. 180 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık yirmi beş dakika pişirin.

Tartoletin iç kısmı için un, süt, yumurta sarısı, buğday nişastası ve toz şekeri bir tencereye alın ve çırpıcıyla karıştırın. Ve ocağa alın ve krema kıvamını alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra labne ve tereyağını ekleyip mikserle karıştırın ve pürüzsüz bir krema almasını sağlayın ve soğutun. Fırından aldığınız tartolet hamurlarını hazırladığınız kremayla doldurun. Yıkadığınız ve dilediğiniz gibi şekil verdiğiniz çilekleri tartolelerin üzerine yerleştirin ve yaban mersiniyle süslemeyi de unutmayın.

Afiyet olsun.