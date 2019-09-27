Michelin yıldızlı şef ile kutlama

Raffles İstanbul, gastronomi dünyasında yaratıcılığı ve kazandırdığı yeni yaklaşımlarla dünyada önemli bir yeri olan ünlü şef Paco Roncero’yla yaptığı iş birliğini özel bir davet ile sundu. 2 Michelin yıldızlı ünlü şefin de katıldığı davette, misafirler gastronomi yolculuğu yaşadı.

Raffles İstanbul Zorlu Center’da Rocca Restaurant, Türkiye'de ilk kez çok kapsamlı bir gastronomik deneyime ev sahipliği yaptı. Rocca, pop-up konsepti ve uluslararası avangard mutfağının en önemli temsilcilerinden biri olan 2 Michelin yıldızlı şef Paco Roncero'nun teknik ve kreatif imzasıyla, İstanbul'un mutfak ve yemek sahnesinde ilk kez yaşanacak heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Raffles İstanbul önceki gün gerçekleşen bir partiyle bu deneyimi ilk kez davetlileriyle paylaştı. Raffles Genel Müdürü Christian Hirt'ün ev sahipliğindeki geceye katılan davetliler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Leyla Alaton, Füsun-Sinan Kuran, Jaklin-Şerif Güner, Ayşen-Bijen Zamanpur, Berrin-Olgun Zorlu, Levent Erden, Nasuh-Mine Nahruki, Sedef İybar, Selma Ergeç ve Can Öz, Aslı Tandoğan, Harun Tekin, Aslı-Cem Pasinli, Şahika Ercümen, Ayşe Tolga, Berrin Okçu gibi isimler yer aldı.



İki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü İspanyol şefin “Paco Roncero'nun Büyülü Dünyası” temalı partide misafirler, bu eğlenceli ve dijital deneyimin bir parçası oldu.

Ünlü şef, büyülü dünyası için “Yemekleri tuz ve karabiberle baharatlıyoruz, duygularla kapatıyoruz. Kendi dünyamda bütünleştirdiğim tüm lezzetleri, bu dünyayı yansıtan, fiziksel, teknolojik ve lezzetsel bir şölenle Türkiye'de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.