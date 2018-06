Midye dolma nasıl yapılır? İşte midye dolma tarifi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sokaktan almaya son! Genellikle meze olarak tüketilse de hemen her an her öğünde yiyebileceğiniz midye dolma tarifi haberimizde. İşte midye dolma tarifi, midye dolma nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve ipuçlarıyla midye tarifi…

MİDYE DOLMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 limonun suyu

50 kabuklu midye

1 su bardağı zeytinyağı

İç pilav için

2 su bardağı pirinç

6 soğan

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

3 çorba kaşığı kuşüzümü

4 kesme şeker

1 limonun suyu

2 kahve fincanı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

1 demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

– Midyelerin üzerlerini fırçalayıp temizleyin.

– Kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan midyelerin uç kısımlarını bıçağın ucu ile açın.

– İçindeki tüylü kısımları elinizle çıkarıp kabukları su dolu bir kabın içinde 15 dakika bekletin.

– Suyunu süzüp yıkayın ve bir kenara alın.

– Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin.

– Süzüp bol suyla yıkayın.

– Soğanları temizleyip ince kıyın.

– Kuş üzümlerini ayıklayıp yıkayın Ilık suda bekletip süzün.

– Dolmalık fıstıkları teflon bir tavaya alıp sararıncaya kadar kavurun.

– Tencerede 1 fincan zeytin yağını ısıtın. Soğanı ilave edip kavurun.

– Pirinci ekleyip kısık ateşte alttan üste doğru karıştırarak 10 dakika kavurun.

– Dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.

– Üzerine 2 su bardağı sıcak su, limon suyu, tuz, karabiber, yenibahar ve şeker ekleyip tekrar karıştırın.

– Kısık ateşte pirinçler diri kalacak şekilde pişirin.

– Kıyılmış dereotu ilave edip ocaktan alın 20 dakika dinlendirin.

– Midyelerin bir tanesini alıp içini bir çorba kaşığı kadar pilavla doldurun.

– İki kapağı üst üste getirip kapatın. Diğerlerini de aynı şekilde doldurun.

– Bir tencereye midyelerin geniş kısmı aşağıya gelecek şekilde sıralayın.

– Üzerine zeytin yağını gezdirip 3 su bardağı sıcak su ilave edin.

– Üzerini porselen bir tabakla kapatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin.

– Kapağını açıp üzerine limon suyunu ekleyin.

– Pişen midye dolmalarını servis tabağına sıralayıp ılık servis edin.