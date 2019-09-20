Milföy böreği tarifi: Milföy böreği nasıl yapılır?

Yerken çıtır çıtır eden aynı zamanda yapımı kolay bir beş çayı lezzeti deyince akla tabi ki milföy böreği geliyor. Evde çayınız demlenene kadar kısa sürede hazırlayacağınız bu lezzet çocuklarınız içinde iyi bir atıştırmalık. Peki, milföy böreği nasıl yapılır?

Börek tarifleri arasında en pratik lezzet olan milföy böreği tadı damağınızda kalacak bir atıştırmalık. Milföy böreği fırının sıcağında pişiyor ve tam da istediğiniz kıvama geliyor. İşte bu anlatmakla bitmeyen ama kolayca hazırlayacağınız milföy böreğinin tarifi haberimizde. Milföy böreğinin malzemeleri ve hazırlanışı…

Milföy böreği malzemeleri

– 10 tane milföy hamuru

– Peynir

– İsteğe göre maydanoz

Üzeri için malzemeler;

– 1 yumurtanın sarısı

– Çörek otu

– Susam



Milföy böreğinin hazırlanışı

Maydanozları ince ince doğrayın ve peyniri çatal yardımıyla ezerek maydanozla karıştırın. Pişirme kâğıdı serili tepsiye milföy hamurlarını serin iç harçla doldurun ve kapatın. Üzerine yumurta sarısını sürün. Çörek otu ve susamla da süsleyin. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Milföy böreği hazır…

Afiyet olsun.