Milföy pasta tarifi: Kolay milföy pasta nasıl yapılır?

Belki de bu zamana kadar tarifini görmüş olduğunuz en kolay pastayı sizin için sunuyoruz. Milföy pasta tarifi ile dakikalar içinde şahane bir pastanız olabilecek. Özellikle meyve ve çikolata severlerin çok ilgisini çekecek olan milföy pastası misafirleriniz içinde oldukça iyi bir seçenek. İşte milföy pastası malzemeleri ve tarifi…

Milföy pasta tarifini eğer daha önce hiç duymadıysanız ya da bir başka yerde hiç yemediyseniz ekranlarınızın başından ayrılmayın. Sizin için hazırladığımız milföy pastası ile hem sevdiklerinize enfes bir ziyafet sunacaksınız hem de kendiniz için harika bir şey yapmış olacaksınız. Sadece 15-20 dakikada hazırlanan milföy pastası yaparken biz muz önerdik. Ancak siz başka meyveler de kullanabilirsiniz.

MİLFÖY PASTA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-7-8 tane milföy (kare parçalar)

Kreması için;

-3 bardak süt

-2 yumurta sarısı

-½ bardak toz şeker

-3 kaşık tepeleme nişasta

-2 kaşık tepeleme un

-1 kaşık tereyağı

-1 paket vanilya

-1 poşet krem şanti(75 gr)

-2 adet muz

Üzeri için;

-1 paket çikolatalı sos

-2,5 su bardağı süt

MİLFÖY PASTA TARİFİ

Öncelikle kare milföy hamurları 4'e bölün ve fırında pişirin. Bu esnada kreması için sütü, nişastayı, yumurta sarısını ve unu tencereye alın ve sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ve vanilyasını ekleyip karıştırın. Biraz ılık olunca krem şantiyi ekleyin ve mikser ile karıştırın. Pişen hamurları bölün. İçine dilimlediğiniz muzu koyun ve üstlerini kapatın. Üzerine yaptığınız çikolata sosunu dökün.

Afiyet olsun.