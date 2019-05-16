Milföy pidesi tarifi: Sahur için nefis bir öneri! Milföy pidesi nasıl yapılır?

Ramazan boyunca iftar sofların olduğu kadar sahur sofralarında da neşe, bereket ve bol lezzet hakim. İşte bu lezzetlerden biri de milföy pidesi. Tadı damağınızda kalacak kadar güzel, sürekli yapabileceğiniz kadar pratik bir tarif olan milföy hamuru tüm ev halkı tarafından çok beğenilecek. Öyle ki iftar için bile yapmanız istenebilir. İşte milföy pidesi tarifi…
MİLFÖY PİDESİ MALZEMELERİ
3 milföy hamuru
Yarım bardak un
İç harcı için;
200 gr kıyma
1 domates
3 yeşil biber
1 soğan
Tuz
Karabiber
Nane
Pul biber
Üzeri için;
4 yumurta
Kaşar peyniri
MİLFÖY PİDESİNİN TARİFİ
Öncelikle mutfak robotunuzun içine kabukları soyulmuş domatesleri, soğanı, kıymanı, biberleri ve baharatları atıp iyice karıştırın.
Bu esnada oda sıcaklığında gevşeyen milföylerinizi açmak için tezgâha bir miktar un serpin. Uzunlamasına açtığınız hamurlar çok incelmemeli. Kıyma harcından hamurun içine eşit şekilde yayın. Uç kısımlarından 1'er parmak boşluk bırakın. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine koyun. Kenarlarında kalan hamurların üzerine 1 yumurtanın sarısını sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Daha sonra çıkarıp bir yumurtayı pidenin üzerine kırın. Kaşar peynirini de serptikten sonra 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis edin.
Afiyet olsun.