Milföy pidesi tarifi: Sahur için nefis bir öneri! Milföy pidesi nasıl yapılır?

Milföy pidesi tarifi: Sahur için nefis bir öneri! Milföy pidesi nasıl yapılır?

Sahur lezzetleri tariflerimizde bugün şahane bir milföy pidesi sunuyoruz. Oldukça kolay yapılan milföy pidesi hem karnınızı tok tutacak hem de aşırı lezzetli bir yemek sunacak. İşte milföy pidesi malzemeleri ve tarifi…

Ramazan boyunca iftar sofların olduğu kadar sahur sofralarında da neşe, bereket ve bol lezzet hakim. İşte bu lezzetlerden biri de milföy pidesi. Tadı damağınızda kalacak kadar güzel, sürekli yapabileceğiniz kadar pratik bir tarif olan milföy hamuru tüm ev halkı tarafından çok beğenilecek. Öyle ki iftar için bile yapmanız istenebilir. İşte milföy pidesi tarifi…

MİLFÖY PİDESİ MALZEMELERİ

3 milföy hamuru

Yarım bardak un

İç harcı için;

200 gr kıyma

1 domates

3 yeşil biber

1 soğan

Tuz

Karabiber

Nane

Pul biber

Üzeri için;

4 yumurta

Kaşar peyniri

MİLFÖY PİDESİNİN TARİFİ

Öncelikle mutfak robotunuzun içine kabukları soyulmuş domatesleri, soğanı, kıymanı, biberleri ve baharatları atıp iyice karıştırın.

Bu esnada oda sıcaklığında gevşeyen milföylerinizi açmak için tezgâha bir miktar un serpin. Uzunlamasına açtığınız hamurlar çok incelmemeli. Kıyma harcından hamurun içine eşit şekilde yayın. Uç kısımlarından 1'er parmak boşluk bırakın. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine koyun. Kenarlarında kalan hamurların üzerine 1 yumurtanın sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Daha sonra çıkarıp bir yumurtayı pidenin üzerine kırın. Kaşar peynirini de serptikten sonra 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.