Mısır ekmeği nasıl yapılır? Lezzetli mısır ekmeği tarifi ve malzemeleri…

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Lezzetli mısır ekmeği tarifi ve malzemeleri…

Mısır ekmeği beyaz ekmeğe alternatif olarak karşımıza çıkıyor ve lezzetiyle birçok kişinin tercihleri arasında yer alıyor. Peki lezzetli mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tarifi ve malzemeleri...

Mısır ekmeği birçok yemekle yakışan ve lezzetiyle tercih sebebi olan bir yiyecek. Tarifinde basit malzemeler bulunan mısır ekmeğinin nasıl yapıldığına dair ipuçları ve malzemeleri haberimizin devamında…

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ

2 su bardağı mısır unu

1 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı karbonat

2 kaşık zeytinyağı

2 kaşık süt

MISIR EKMEĞİ TARİFİ

Mısır ekmeğinin yapımı için öncelikle mısır unu elenir ve tüm malzemeler içine eklenerek sıcak su sayesinde kek hamuru kıvamında bir hamur elde edilir. Yağlanmış bir tepsiye yayılarak 40 dakika kadar 200 derecede pişirlir ve tepsideyken keserek servis edilir.