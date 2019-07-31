Çeşme’nin her bir durağı ayrı güzel. Ancak Ege’nin incisindeki yegane duraklardan birinde, sıcak yaz aylarının ve keyifli bir tatilin zevkini çok daha güzel yaşayabilirsiniz. Burası Çeşme’nin en ses getiren mekanlarından biri, The Beach of Momo. Dalyan’ın en güzel duraklarından biri, bu yaz sizi bekliyor.

Yıllardır St. Tropez'deki Le Club 55'in bir müşterisi olarak, buradaki gibi bir hizmeti farklı bir yerde göreceğimi düşünmezdik. Ta ki Momo ile tanışana kadar… Lüks ve bohem atmosferiyle, mavinin en güzel tonunu buluşturan Momo, aslında sadece bir beach değil, burası keyifli bir yaşam tarzı sunuyor. Çünkü Momo sadece plajıyla değil, moda, gastronomi, müzik ve eğlencenin de farklı noktalarına değiniyor. Momo'nun girişinde yer alan farklı mağazalar, özel tasarımcılara ait parçalar satışa sunuluyor. Farklı haberlerde çıkan yorumların aksine burası girişte oldukça samimi ve sıcakkanlı bir şekilde sizi karşılıyor.

İşin mutfağına geldiğimizde ise karşımızda ünlü İtalyan Şef Carlo Bernardini var. Bernardini ve eşsiz tabakları ile Momo'nun mutfağı ilgi uyandırıyor. Öyle ki, Momo'yu beach yerine restoran olarak kullananlar da var. Ancak hatırlatayım, burayı güzel bir yemek için tercih edecekseniz, rezervasyon yaptırmak zorundasınız. Menü, Çeşme'nin en iyi mekanlarından birinde olduğunuzu göz önünde bulundurarak, oldukça uygun bir fiyat aralığında diyebilirim. Şarap menüsü, oldukça iyi seçimleri uygun fiyatlarda sunuyor. Burada tadına baktığım kalamarın, kaburgalı pizzanın oldukça lezzetli olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca kinoa tabağının sunumu da oldukça etkileyiciydi. Momo'nun mutfağı sadece güçlü menüsüyle sizi kendine hayran bırakmayacak. İşin en tatlı kısmı Momo'nun içerisinde yer alan, Çeşme'nin en iyi dondurmacısı Dondurmino Gelato'nun şubesinde başlıyor. Yerli bir markanın bu sayede destekleniyor olması ise, mekanın sadece ticari amaçlar gütmediğini ayrı bir şekilde gösteriyor.

Bu yaz yolunuz Çeşme'ye düştüğünde, tertemiz, lüks ve keyifli bir atmosferin tadını lezzet dolu bir şekilde çıkartmak istiyorsanız, Momo'ya mutlaka uğramalısınız.