Mor baklavaya yoğun ilgi

Ankara'daki mor baklava büyük ilgi görüyor. Mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan baklavayı gören tadını merak ederken, işletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, normal baklavadan daha az şekerli olduğu için talebin çok olduğunu söyledi.

Ankara’da faaliyet gösteren bir tatlıcı zincirinin şubelerinde satışa çıkarılan mor baklava, dikkat çekti. Siyah havuç, nar, böğürtlen, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya olan talep son dönemde arttı. Klasik baklavalardan renginin yanında şeker oranının daha az olması nedeniyle de farklı olan mor baklavaya bu yüzden ilgi de yoğun oldu.

“ŞEKER ORANI DAHA AZ”

İşletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, “İlk başlarda müşterilerden ‘Mor baklava mı olur?’ gibi tepkiler geldi. Rengi nedeniyle ‘bunda gıda boyası var mı?’ diyenler oldu. Daha sonra müşterilerimiz tadına alıştı. Şu an çok talep var. Şeker oranı daha az. Çünkü meyvelerden yapılıyor. Özellikle diyabet hastaları çok tercih ediyor” dedi.

“ÖZELLİKLE DİYABET HASTALARIMIZI DÜŞÜNDÜK”

İşletmede görevli gıda mühendisi Betül Çelik Demiral ise “Özellikle diyabet hastalarımızı düşündük. Ancak diğer müşterilerimizin de ilgisi fazla oldu. İlk başlarda farklı tepkiler alsak da son dönemde en çok tercih edilen tatlılardan oldu. Tamamen mor meyve ve sebzelerin özünden yapılıyor. İçinde katkı maddesi, tatlandırıcı, glikoz şurubu gibi hiçbir ürün bulunmuyor” diye konuştu. (DHA)