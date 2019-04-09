Mozaik pasta yapımı: Mozaik pasta nasıl yapılır? Beş çayı için pratik tarif, mozaik pasta!

En pratik en lezzetli pastalar arasında olan mozaik pasta çocukluğumuzdan gelen bir lezzet. Birçoğumuzun severek yediği mozaik pasta çikolatanın en tatlı halidir. İşte mozaik pasta yapımı ve malzemeleri…

Çocukluğunda mozaik pasta yemeyen herhalde yoktur. En güzel en klasik lezzetlerimizden biri olan mozaik pasta yapımı şimdilerde rafa kalkmış gibi görünüyor. Yerine gelen envai çeşit tatlı ve pasta belki mozaik pastayı ihmal ettirmiş olabilir ancak asla unutturamaz. İşte kolları sıvayıp beş çayına yetiştireceğiniz mozaik pasta yapımı ve malzemeleri…

MOZAİK PASTA MALZEMELERİ:

3 paket pötibör bisküvi

1 bardak süt

3 kaşık kakao

5 kaşık toz şeker

3 kaşık tereyağı

1 bardak fındık ya da ceviz

MOZAİK PASTA YAPILIŞI:

Öncelikle pötibör bisküvilerin hepsini küçük patçalar olacak kadar kırın. Yanmaz tavanın içine tereyağını koyup eritin. Bir başka kabın içinde süt ve şekeri karıştırın. Daha sonra bisküvileri de ekleyin. En son eriyen tereyağını ve kakaoyu da ekledikten sonra iyice karıştırın. Daha sonra cevizi ya da fındığı da ekleyip bir kez daha karıştırın.

Bu karışımı tezgâha serdiğiniz streç folyonun üzerine alın ve rulo haline getirin. Bu şekilde buzluğa koyun. 2-3 saat bu şekilde kaldıktan sonra çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Üzerine çikolata sos dökerek servis edebilirsiniz.