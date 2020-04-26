Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Nefis mücver tarifi için gerekli malzemeler…

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle sağlıklı beslenmek her zaman olduğundan daha önemli. Uzun süren açlıklar sonrası sebze ağırlıklı beslenmek sağlık için daha iyi. Türk mutfağının hem lezzetli hem de çok pratik tariflerinden biri olan mücver, iftar sofralarınızı güzelleştirebilir. İşte yapımı kolay nefis mücver tarifi…

Sofralarımızın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan mücver, yapımının çok kolay olmasıyla da en çok tercih edilen yemeklerden biri. İftar sofranızı zenginleştirecek nefis mücver tarifi haberimizde…

MÜCVER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 tane kabak

-2 yumurta

-1 tane havuç

-3-4 kaşık un

-4-5 dal taze soğan

-Dereotu

-Tuz

-Karabiber

-1 kaşık zeytinyağı

-Ayçiçek yağı (kızartma için)

MÜCVER TARİFİ

Öncelikle tüm malzemelerinizi bol suyla yıkayın. Ardından kabakları ve havucu rendeleyin. Rendelenmiş havuç ve kabakları avucunuzda sıkarak sularını çıkarın. Yumurtaları kırarak çırpın. Dereotu ve soğanları ince ince kıyın. Ardından geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri birleştirip iyice karıştırın. Ayçiçek yağını tavada kızdırıp birer dolu kaşık harçtan üzerine koyun ve kaşık yardımıyla yayın. Her iki tarafını da kızartın.

Afiyet olsun.



MÜCVER YAPMANIN PÜF NOKTALARI

– Unu biraz daha fazla koyarak fırında pişirebilirsiniz. Kek gibi olacaktır.

– Kızarttıktan sonra havlu kağıtta yapını alırsanız daha hafif olacaktır.

– Daha önce şekillendirip buzdolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır.

– Aynı ölçü malzemeler ile fırında da yapabilirsiniz.