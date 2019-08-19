Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır?

Özellikle misafir sofralarının vazgeçilmez tariflerinden biri olan mücver hemen hemen herkesin çok sevdiği ve yapımı kolay olan tariflerden biridir. Vejetaryen bir yemek olması sebebiyle de tercih edilen mücver için hazırladığımız tarif ile zorlanmadan harika bir menü sunma şansı verecek. İşte ayrıntılar…

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mücver sağlıklı, lezzetli ve pratik yemeklerden biri. İçindeki sebzelerle özellikle misafir menülerinin aperatifleri arasında kendine yer edinmiş olan mücveri kendi sofranızda da görmek istiyorsanız hazırladığımız tarif tam size göre. İşte en kolay ve en lezzetli yapım için püf noktaları ile birlikte verdiğimiz mücver tarifi için gereken malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

MÜCVER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 tane kabak

-2 yumurta

-1 tane havuç

-3-4 kaşık un

-4-5 dal taze soğan

-Dereotu

-Tuz

-Karabiber

-1 kaşık zeytinyağı

-Ayçiçek yağı (kızartma için)

MÜCVER TARİFİ

Öncelikle tüm malzemelerinizi bol suyla yıkayın. Ardından kabakları ve havucu rendeleyin. Rendelenmiş havuç ve kabakları avucunuzda sıkarak sularını çıkarın. Yumurtaları kırarak çırpın. Dereotu ve soğanları ince ince kıyın. Ardından geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri birleştirip iyice karıştırın. Ayçiçek yağını tavada kızdırıp birer dolu kaşık harçtan üzerine koyun ve kaşık yardımıyla yayın. Her iki tarafını da kızartın.

Afiyet olsun.

MÜCVER YAPMANIN PÜF NOKTALARI

– Unu biraz daha fazla koyarak fırında pişirebilirsiniz. Kek gibi olacaktır.

– Kızarttıktan sonra havlu kağıtta yapını alırsanız daha hafif olacaktır.

– Daha önce şekillendirip buzdolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır.

– Aynı ölçü malzemeler ile fırında da yapabilirsiniz.