Ülkemiz, Karadeniz, Güneydoğu, Orta Anadolu mutfağı gibi yöreler olduğu gibi şehirlere de ait zengin bir yemek haznesine sahip. Bunlardan birisi de Muğla yemekleri.

NELERİ MEŞHUR?

Zengin bitki örtüsünün oluşturduğu Muğla mutfağı, doğada yetişen her tür sebzeyi kullanmayı başarmış. Komşu Yunanistan'da olduğu gibi Muğla'da da zeytinyağlılar ağırlıkta olsa da lezzetli et ve sebze yemekleri ve tabii ki tatlıları da önemli yer tutuyor. Muğla'da yaşayanların önemli bölümünü Yörükler oluşturduğu için Yörük yemekleri de ön plana çıkıyor. Yörükler arasında beslenmenin temel öğeleri et ve süt olmasına rağmen sebze kurutma, tarhana, keşkek ve tatlıya dayalı beslenme geleneği hala devam ediyor. Sulu Muğla Kebabı en meşhur çorbası olma özelliğini hala sürdürüyor. Tarhana da meşhurlar arasında. Bodrum mantısı, çintar, döş dolması, teneke tavuk, ekşili balık, oğlak yahni, Milas köftesi, Muğla Köftesi, Çökertme Kebabı, Milas çaykaması, sündürme, börülce ekşilemesi, ahtapotlu pilav, kaya koruğu salatası, Muğla saraylısı, kefal dolması, hindiba, börülceli Muğla pilavı, ebegümeci, pazı, koruk, turp otu, kabak çiçeği dolması, lokma gibi lezzetler Muğla mutfağının öne çıkanları.

SULU MUĞLA KEBABI

Sulu Muğla Kebabı aslında bir çorba. Macaristan taraflarına gidip de gulaş çorbası içenler varsa ona yakın bir şey olduğunu hemen anlayacaklardır. Muğla'da bu kebabın üstatlarından Elyasa Kaval en tanınmışlarından. İşte Sulu Muğla Kebabı'nın yapılışı:

Genelde oğlak eti ile yapılır ama isteyen kuzu ve dana eti de kullanabiliyor. Isıya dayanıklı derin bir kabın tabanına önce iç yağ çınar yaprağı biçiminde dizilerek üstüne de iri parçalar halinde doğranan etler, etlerin üstüne ise iç yağın kalanı döşenir. Fırında etler kızarana kadar 1- 1,5 buçuk saat pişirilir. Kızaran etler fırından çıkarıldıktan sonra 45 dakika dinlendirilir. Etin üstüne veya etlerin alındığı toprak bir çömleğe bolca su eklenir ve tekrar fırına verilir. 7-8 saat daha pişen etler yumuşar. Genelde sabahın erken saatlerinde başlayan servis öğleye kadar biter. Fakat son zamanlarda çok fazla talep olduğu için öğleden sonra için yapılan sulu kebaplar bulunabiliyor. Sulu kebap, yanında karabiber, limon ve mevsime göre kuru ya da taze sivri biber ile ikram edilir.