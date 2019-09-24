Muhallebi nasıl yapılır? İşte kolay muhallebi tarifi…

Sütlü tatlılara düşkünlüğü olanlar ekran başına. Kolay muhallebi tarifimiz ile siz de pastanelerin vazgeçilmez lezzetini mutfağınıza taşıyabileceksiniz. Tatlı krizlerinin en vazgeçilmezi olan kolay muhallebi büyük küçük herkesin sevgilisi. İşte kolay muhallebi malzemeleri ve tarifi…

Eğer sizin için de sütlü tatlı denince akan sular duruyorsa muhakkak bir muhallebicinin önünden geçerken durum kaçamak yapmışsınızdır. İşte o pastane muhallebisini evinize yapmanız için kolay muhallebi tarifi veriyoruz. Yapımı kolay lezzeti olan bu tatlıyı tüm sevdiklerinize ikram edebilir ya da tamamını tek başınıza yiyebilirsiniz. Seçim size kalmış. Üzerine birbirinden değişik süslemeler yaparak servis edebileceğiniz kolay muhallebi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi için buyurun haberimize…

Kolay muhallebi malzemeleri

– 1 lt süt

– 1 bardak toz şeker

– 1 bardak un

– 1 kaşık mısır nişastası (tercihe göre)

– 1 paket vanilya

– 2 kaşık tereyağı

Üzeri için:

– Tarçın

– Hindistan cevizi

– Kıyılmış badem, fındık, ya da fıstık



Kolay muhallebi tarifi

Derin bir tencerenin içinde süt, un, şeker, yağ, vanilya ve mısır nişastasını soğukken karıştırın. Ardından ocağa alın. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra blenderdan geçirin.

Üzerine isteğe göre tarçın, Hindistan cevizi, fındık, ceviz, fıstık dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.