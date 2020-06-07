Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır? İşte en kolay etimek tatlısı tarifi…

Çocukluğumuzdan bu yana buzdolabını açıp gördüğümüz anda içimizde neşe uyandıran en güzel lezzetlerden biri olan etimek tatlısı popülerliğini hiç kaybetmedi. Etimek tatlısı yapılışının kolay olması sebebiyle de iyi bir tercihtir. İşte muhallebili etimek tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…
MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ
-1 paket tuzsuz etimek
Şerbet için;
-1,5 bardak toz şeker
-2 bardak su
Muhallebi için;
-1 lt süt
– ½ bardak toz şeker
-1 bardak tereyağı
– 3 bardak tepeleme un
-2 bardak buğday nişastası ( mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)
– 1 paket vanilya
Üzeri için;
-1 bardak süt
-1 paket krem şanti
-Süslemek için Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.
MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI YAPILIŞI
Öncelikle şerbetini hazırlayın. Gerekli malzemeleri bir tencerenin içinde yaklaşık 5 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.
Dikdörtgen bir borcamda etimekleri yan yana dizin. Ardından şerbeti etimeklerin hepsi ıslanacak şekilde dökün. Ardından muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Derin bir tencerenin içinde sütü ve şekeri karıştırın. Üzerine unu, nişastayı ekleyin. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında vanilya ve tereyağını ekleyin. 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Soğuduktan sonra etimeklerin üzerine muhallebileri yayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.