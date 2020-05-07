Muhallebili güllaç tarifi… Yumuşacık lezzet muhallebili güllaç nasıl yapılır?

Muhallebili güllaç Ramazan sofralarının sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Lezzeti ve prtatik olmasıyla dikkat çeken muhallebili güllaçın tarifini haberimizde bulabilirsiniz…
MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ TARİFİ
1 litre süt ve şeker tencerede şeker eriyinceye kadar karıştırılır ve sütün kaynamamasına dikkat edilir. Borcam ya da kelepçeli kek kalıbına güllaç yapraklarının 3 tanesi 4 parçaya ayrılarak ve sütle ıslatılarak yerleştirilir. Muhallebi malzemelerini tencereye alıp pişirilir. Kabımıza yerleştirdiğimiz güllaç yapraklarının üzerine muhallebi dökülür. Üzerine ceviz içini serpip kalan 3 yaprak güllacı da aynı şekilde sütle ıslatıp muhallebinin üstüne yerleştirilir. Kalan sütü de üzerine döküp buzdolabında bir kaç saat dinlendirilir.
MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ MALZEMELERİ
6 yaprak güllaç
1 litre süt
1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
Muhallebisi için;
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı pirinç unu
4 yemek kaşığı şeker
Arası için; 1 su bardağı çekilmiş ceviz