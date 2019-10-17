Muhallebili haşhaşlı revani tarifi… İşte tam ölçülü haşhaşlı revani yapımı

Dillere destan tadı ile haşhaşlı revani büyük küçük hemen hemen herkesin en sevdiği tatlılardan biridir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra çayın yanında çok iyi olan haşhaşlı revaniye bambaşka bir tat katmak için muhallebi ekliyoruz. İşte muhallebili haşhaşlı revani için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan revani büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biridir. Bu lezzet her gün farklı tariflerle daha da güzel hale gelirken bir katkı da biz yaptık. Muhallebili haşhaşlı revani tarifi ile akşam yemeklerinden sonra çay eşliğinde lezzetli bir sunum yapabilirsiniz. Yapımı çok da zor olmayan ancak dikkat edilmesi gereken noktaları bulunan muhallebili haşhaşlı revani tatlınızı tüm sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte muhallebili haşhaşlı revani malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Muhallebili haşhaşlı revani malzemeleri

-3 tane yumurta

-1 bardak şeker

-1 bardak süt

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak irmik

-1 bardak un

-½ bardak haşhaş

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

-3 bardak su

-2 bardak şeker

-½ dilim limon

Muhallebi için;

-4 bardak süt

-2 kaşık nişasta

-2 kaşık un

-5 kaşık şeker

-1 paket vanilya

-1 tatlı kaşığı tereyağı

-1 paket krem şanti

Üzeri İçin ;

-Ceviz İçi

Muhallebili Haşhaşlı Revani Tarifi Yapılışı

Öncelikle keki yapmak için geniş bir kabın içinde yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyin. Daha sonra da karıştırıp irmiği, unu ve haşhaşı ekleyin. İyice karıştırın. Ardından kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek çırpın. Önceden yağladığınız borcama dökün. 170 derece fırında pişirin.

Bu sırada bir tencerenin içinde 3 bardak su, 2 bardak şeker ve limon ile şerbetini hazırlayın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kek piştikten sonra ılımasını bekleyin ve şerbetini dökün.

Muhallebisi için tereyağı, vanilya ve krem şanti haricindeki malzemeleri tencereye koyarak pişirin. Kıvamını aldıktan sonra tereyağı, vanilya ve krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın. Daha sonra kekin üzerine döküp eşit bir şekilde yayın. Ceviz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.