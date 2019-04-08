Muhallebili kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte muhallebili kadayıf tatlısı tarifi ve malzemeleri…

Geleneksel lezzetleri yeni tatlarla birleştirmeyi sevenler için muhallebili kadayıf tatlısı harika bir seçenek. Yumuşak yiyimi ve hafif tadı ile tercih edilen bir sütlü tatlı olan muhallebili kadayıf tatlısı oldukça son zanlarda oldukça tercih ediliyor. İşte muhallebili kadayıf tatlısı malzemeleri ve tarifi…

Muhallebili kadayıf tatlısı, kadayıfın muhteşem tadı ve muhallebinin yumuşak yapısı ile birleşince şahane bir tatlı oluyor. Geleneksel lezzetlerden vazgeçmeyip aynı zamanda sütlü tatlı yemek isteyenler için iyi bir tercih olan muhallebili kadayıf tatlısı oldukça pratik bir yapıma sahip. İşte malzeme listesi ve muhallebili kadayıf tatlısı tarifi…

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI MALZEMELERİ:

Kadayıfı için;

350 gr tel kadayıf

3 kaşık tereyağı

5 kaşık toz şeker

2 bardak ceviz ( havanda dövülmüş olmalı)

Muhallebisi için;

1 lt süt

4 kaşık un

3 kaşık mısır nişastası

1 bardak toz şeker

1 paket vanilya

1 tane yumurta (sarısı)

1 paket krema



MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI YAPILIŞI

Kadayıfları ince ince kırın ve yanmaz tavada kavurun. Başka bir tavanın içinde tereyağını eritin. Kadayıfların üzerine şekeri ve erimiş tereyağını ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. En son cevizleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Bir başka kabın içine dökün.

Muhallebi için krema ve vanilya haricindeki malzemeleri bir tencereye alın (unu yavaş yavaş ekleyin) ve pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. Biraz soğuduktan sonra kremayı ve vanilyayı ekleyin. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bir borcama önce kavurduğuz kadayıfların bir kısmını koyun üzerine muhallebiyi ekleyin ve kalan kadayıfı üzerine dökün. Tatlınızı soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra buzdolabına koyun. Yaklaşık 3 saat sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun.