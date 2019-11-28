Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi…

İlk bakışta görüntüsü brownie’yi andıran, muhteşem kakaolu kek üzerinde ağızları sulandıran çikolata sos olan ağlayan pasta herkesin severek yediği pratik bir tarif. Bu akşam çayın yanına nefis bir tatlı yapmak isterseniz ağlayan pasta tarifi tam size göre. İşte mükemmel ağlayan pasta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Büyük küçük herkesin ağzını sulandıracak bir görüntüye sahip olan ağlayan pasta sadece görüntüsü ile değil tadıyla da zihnimize kazınacak cinsen mükemmel bir tatlı. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek olan ağlayan pasta pratik yapımı ile de iyi bir tercih olacak. Yumuşacık kekinin üzerinde akışkan çikolata sosu ve üzerinde küçük Antep fıstığı parçaları ile yemeğe doyamayacaksınız. İşte mükemmel ağlayan pasta için gerekli malzemeler ve pratik tarifi…

Ağlayan pasta malzemeleri

-4 tane yumurta

-1 bardak şeker

-1 bardak un

-3 kaşık kakao

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-4 kaşık süt

-1 paket hazır çikolata sosu

-2 paket krem şanti

-1,5 bardak süt (kekin üzerine dökmek için)

Ağlayan pasta yapılışı

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından sütü, kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu ve elediğiniz unu ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra dikdörtgen bir borcamı yağlayıp karışımı dökün. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Keki fırından çıkarttıktan sonra sütü kekin üstüne dökün. Bir kabın içinde krem şantiyi sütle çırpın. Çikolata sosunu da paketin arkasındaki tarife göre hazırlayın. Krem şantiyi kek soğuduktan sonra üzerine yayın ve daha sonra çikolata sosunu krem şantinin koyup onu da yayın. Pastanız en az 2 saat buzdolabında bekledikten sonra Antep fıstığı parçaları ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

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