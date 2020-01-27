Muskat nedir? Muskatın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, muskat kaç kaloridir? Muskatın besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de muskattır. Peki muskat nedir? İşte, muskatın besin değerleri ve kalorisi…

MUSKAT NEDİR?

Muskat hint mutfağından sıkça kullanılan bir baharat türüdür. Küçük Hindistan cevizi (Myristica), portakal ağacına benzeyen, anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir. Muskat ya da hint cevizi adıyla da bilinir ama Hindistan ceviziyle ilgisi yoktur. Karayipler bölgesinde, özellikle de Grenada’da yetişir. Bitkinin tohumları baharat olarak kullanılır. 2–3 cm uzunlukta, 1–2 cm çapta, oval, cevize benzer tohumlar vardır. Tohumlar sabit yağ, uçucu yağ ve rezin taşır.

MUSKAT KAÇ KALORİDİR: 100 gram muskat yaklaşık 525 kaloridir.

MUSKATIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram muskatta aşağıdakiler bulunur:

Su: 6.23 g

Enerji: 525 kcal

Protein: 5.84 g

Toplam yağ: 36,31 g

Karbonhidrat: 49.29 g

Lif: 20.8 g

Şeker: 2.99 g

Kalsiyum: 184 mg

Demir: 3.04 mg

Magnezyum: 183 mg

Fosfor: 213 mg

Potasyum: 350 mg

Sodyum: 16 mg

Çinko: 2.15 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 3 mg

Tiamin: 0.35 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 1.3 mg

B-6 Vitamini: 0.16 mg

Folat, DFE: 76 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 5 µg

A Vitamini, IU: 102 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 25.94 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 3.22 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.35 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg