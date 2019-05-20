Mustafa Baylan’ın Anadolu lezzetleri rüyası Chef Food’la gerçek oldu

Bir dönemin en çok ses getiren Loft, Masa gibi restoranlarının baş şefi olan Four Seasons, Divan ve Ajia gibi önemli otellerde mutfak operasyonlarında önemli görevler alan Mustafa Baylan kendi tutkusunun peşinden koşup Anadolu reçetelerini şef tabaklarına dönüştüren konsepti Chef Food'ta Anadolu lezzetlerini yeniden tanımlıyor. Kullandığı doğru tedarik ve pişirme teknikleriyle de bu mutfağı ‘Restfood' yani vücudu dinlendiren; iyi gelen yemek olarak isimlendiriyor.

KÖY KÖY GEZEREK REÇETELEŞTİRDİ

Önemli markaların yeme-içme operasyonlarındaki deneyimlerinin ardından Chef Food fikrini hayata geçirmek için tedarik açısından zengin olan Azerbaycan'da bir restoran açıp denemeler yapan Mustafa Baylan sonrasında Anadolu'yu bir buçuk yıl köy köy gezerek doğru ürünler için tedarik zincirini kurdu. Mutfak ekibiyle birlikte yaptığı ar-ge sonrasında bu ürünleri reçeteleştirerek doğru mevsimde servis edilecek menüler oluşturdu.

YAŞAYAN BİR YEMEK MÜZESİ GİBİ

Mutfağındaki mottoyu Chef Food'un ambiyansına da taşıyan Mustafa Baylan dekor olarak daha önce mutfakta kullanılmış objeleri mimari de kullandırttı. Gerçek taşlardan kaplı duvarlarına Safranbolu'daki tarihi bir evden çıkma 150 yaşındaki kestane ağacından ahşapların monte edildiği, 4 metrelik eski bir kapıdan yapılan barı ve Anadolu'da yüzyıl önce kullanılmış 20 adet doğrama tahtalarının olduğu, ekmek mayalamada kullanılan ahşapların aydınlama için avizelere dönüştüğü nice detayla yaşayan mutfak malzemelerinin olduğu bir yemek müzesini de andırıyor.

Mutfağında dipfriz, buzdolabı gibi hiçbir saklama ürünü bulundurmayan Mustafa Baylan her yemeğin tedarikini taze elde ederken tabağını da sipariş anında hazırlıyor. Markanın bahar lezzetleri arasında Enginar kapama, Kuzu göbeği mantarı, doğa kuşkonmaz ve çiriş otu ilk akla gelenlerden. Baylan içecek olarak da ‘KuşburnuSuyu’nu ilk kez bir restoranda uygulayan şef olma özelliği taşıyor.

Favorim enginar çorbası ve ananaslı kaya koruğu… Ama menü o kadar keyifli ki baklava hamurundan yaptıkları Beğendili böreği de muhakkak tatmalısınız… Mustafa şefin benim için ayrı bir yeri var, A'jia Hotel'de birlikte çalışmıştık ve çok özel davetlere imza atmıştık…