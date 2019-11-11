Muz kaç kalori? Muzun besin değerleri ve kalorisi

A, B1, B2, C ve E vitaminleri içeren muz, yüksek miktarda potasyum ve magnezyum içeriğinin yanı sıra; demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot açısından da son derece zengindir. Mineral ve vitamin deposu olan muz, aynı zamanda oldukça tok tutar. Sindirim sistemine iyi gelir ve enerji verir. Peki, muz kaç kaloridir? İşte 100 gram muzun kalori ve besin değerleri…
MUZ KAÇ KALORİ: 100 gram muz yaklaşık 89 kcal'dır.
MUZUN BESİN DEĞERLERİ
100 g muzda aşağıdakiler bulunur:
Su [g] 74,91
Enerji [kcal] 89
Protein [g] 1.09
Toplam lipit (yağ) [g] 0.33
Karbonhidrat, fark olarak [g] 22.84
Elyaf, toplam diyet [g] 2.6
Toplam şekerler [g] 12.23
Kalsiyum, Ca [mg] 5
Demir, Fe [mg] 0.26
Magnezyum, Mg [mg] 27
Fosfor, P [mg] 22
Potasyum, K [mg] 358
Sodyum, Na [mg] 1
Çinko, Zn [mg] 0.15
C vitamini, toplam askorbik asit[mg] 8.7
Tiamin [mg] 0.03
Riboflavin [mg] 0.07
Niasin [mg] 0.67
B-6 Vitamini [mg] 0,37
Folat, DFE [µg] 20
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE [µg] 3
A Vitamini, İÜ [İÜ] 64
E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.1
D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0
D vitamini [IU] 0
K Vitamini (filokinon) [µg] 0.5
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.11
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış[g] 0.03
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.07
Yağ asitleri, toplam trans [g] 0
Kolesterol [mg] 0