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Muz kaç kalori? Muzun besin değerleri ve kalorisi
Muz kaç kalori? Muzun besin değerleri ve kalorisi
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de muzdur. Peki, muz kaç kaloridir? 100 gram muzun kalori miktarı ve muzun besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 11 Kasım 2019 - 11:26

A, B1, B2, C ve E vitaminleri içeren muz, yüksek miktarda potasyum ve magnezyum içeriğinin yanı sıra; demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot açısından da son derece zengindir. Mineral ve vitamin deposu olan muz, aynı zamanda oldukça tok tutar. Sindirim sistemine iyi gelir ve enerji verir. Peki, muz kaç kaloridir? İşte 100 gram muzun kalori ve besin değerleri…

MUZ KAÇ KALORİ: 100 gram muz yaklaşık 89 kcal'dır.

MUZUN BESİN DEĞERLERİ

100 g muzda aşağıdakiler bulunur:

Su [g] 74,91
Enerji [kcal] 89
Protein [g] 1.09
Toplam lipit (yağ) [g] 0.33
Karbonhidrat, fark olarak [g] 22.84
Elyaf, toplam diyet [g] 2.6
Toplam şekerler [g] 12.23
Kalsiyum, Ca [mg] 5
Demir, Fe [mg] 0.26
Magnezyum, Mg [mg] 27
Fosfor, P [mg] 22
Potasyum, K [mg] 358
Sodyum, Na [mg] 1
Çinko, Zn [mg] 0.15
C vitamini, toplam askorbik asit[mg] 8.7
Tiamin [mg] 0.03
Riboflavin [mg] 0.07
Niasin [mg] 0.67
B-6 Vitamini [mg] 0,37
Folat, DFE [µg] 20
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE [µg] 3
A Vitamini, İÜ [İÜ] 64
E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.1
D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0
D vitamini [IU] 0
K Vitamini (filokinon) [µg] 0.5
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.11
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış[g] 0.03
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.07
Yağ asitleri, toplam trans [g] 0
Kolesterol [mg] 0

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Son güncelleme: 11:27 - 11.11.2019
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