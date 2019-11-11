Muz kaç kalori? Muzun besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de muzdur. Peki, muz kaç kaloridir? 100 gram muzun kalori miktarı ve muzun besin değerleri haberimizde...