Muzlu Malaga Pasta nasıl yapılır? İşte lezzetli Malaga Pasta tarifi…

Muz ve çikolatanın enfes uyumu olarak dikkat çeken muzlu Malaga Pasta nasıl yapılır? Birçok kişi lezzet dolu bu tatlının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte pastane usulü Malaga Pasta'nın yapılışına dair detaylar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Muzlu Malaga Pasta nasıl yapılır? Malaga pastası ince bir kek dilimi üzerinde yoğun çikolatalı krema üzerine bütün bir muz yerleştirilerek çikolatalı sosa batırılan muhteşem bir tek kişilik pastadır. İşte Malaga Pasta tarifi…

MALAGA PASTA TARİFİ

Malaga pastası iki türlü yapılmaktadır birincisi altı kek ortası krema üstü muz ve çikolata sosu. İkincisi ise altı ekler hamuru ortası krema ve üstü muz ve çikolata sosu olarak yapılmaktadır. Ben tarifimizde kakaolu brovnie kek tercih ettim, çünkü brovnie kek ile çok muhteşem oluyor. Siz dilerseniz ekler hamuru ile de yapabilirsiniz.

İşte muhteşem malaga pasta tarifi.

Malaga Pastasının Malzemeleri



Brovnie Keki

Çikolatalı Krema

Muz

Çikolata Sosu

Kavrulmuş Kırık Fındık, Fıstık, ve ya rendelenmiş çikolata

Malaga Kekinin Malzemeleri

3 Adet Büyük Boy Yumurta

1 Çay Bardağı Toz Şeker

1 Su Bardağı Ay Çiçek Yağı

1 Su Bardağı Tam Yağlı Süt

2,5 Bardak Un

1 Paket Vanilya

1 Paket Kabartma Tozu

3 Dolu Yemek Kaşığı Toz Kakao

1 Su Bardağı Çekilmiş Ceviz

1 Kahve Fincanı Damla Çikolata

Malaga Kekinin Yapılışı

Önce fırınımızı yakıp 170 dereceye ayarlayın, fırın ısınana kadar kekimizi yapalım, çırpma yapabileceğiniz yuvarlak bir kabın içine süt, şeker, kakao ve vanilyayı ekleyip bir iki dakika kakao eriyene kadar çırpın. Karışıma yumurtaları ilave edip tekrar çırpın yaklaşık üç dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın, un iyice karıştıktan sonra cevizi ve damla çikolatayı ekleyip tekrar karıştırın. Orta boy bor cam tepsiye oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin yağı ile tepsinin altını ve kenarlarını yağlayıp karışımı içine dökün. Tepsiyi sallayarak kekin düzgünleşmesini sağlayın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın. Kek soğurken kremamızı hazırlayalım.

Malaga Kremasının Malzemeleri



250 Ml Süt

1 Çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı un

Az Vanilya

100 Gr. Margarin

3 Kaşık eritilmiş bitter çikolata

Malaga Kremasının Yapılışı

Sütü bir tencerede kaynatın, un şeker ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırın. Karışımı süt kaynamaya başladığında yavaş yavaş süte dökerken çırpma teli ile sürekli çırparak karıştırın ve karıştırarak iyice kaynatın.

Pişen krema hamurunu soğuması için bir tepsiye dökün ve yaydıktan sonra üzerine margarin yağı gezdirin.

Krema soğuduktan sonra miksere alın ve içine 100 gr. margarin yağı ekleyip iyice beyazlayıp kabarana kadar çırpın. Son olarak içine üç çorba kaşığı kadar eritilmiş bitter çikolata ekleyip karıştırdıktan sonra dolapta bir süre soğumaya bırakıp kullanabilirsiniz.

Malaga Sosunun Malzemeleri

100 Gr. Bitkisel Susuz Margarin

100 Gr. Bitter Çikolata

100 Gr. Piralin (Çikolatalı Fındık Kreması)

Malaga Sosunun Yapılışı

Bitkisel susuz margarini kısık ateşte eritin ama kaynatmayın ara sıra karıştırıp çabuk erimesini sağlayın ve elinizi yakmayacak kadar sıcak olmasına dikkat edin ocağı kapatıp küçük küçük kıyılmış çikolatayı ilave edin ve karıştırarak erimesini sağlayın çikolata tamamen eridikten sonra piralini ilave edin iyice karıştırın, isterseniz bu karışımı içinde pütürler kalmaması için süzebilirsiniz.

Malaga Pastasının Yapılışı

Kek ve kremanız hazırladıktan sonra Malaga pastasını yapmaya başlayabiliriz.

Keki tepsiden çıkartın ve beş parmak genişliğinde şerit olarak kesin üst kabuk kısmını testereli bıçakla düzgünce kesin.

Kekin üzerine çikolatalı kremayı iki üç cm kalınlığında düzgünce sürün ve iki parmak genişliğinde dilimlere bölün. Her dilimin üstüne muzları soyduktan sonra pastanın büyüklüğünde kesin ve kremanın üstüne bastırarak yerleştirin. Kenarlarında kalan kremaları bıçakla muzların kenarlarına sürün ve muzların yapışmasını sağladıktan sonra tepsiye alıp derin dondurucuya alın.

Derin dondurucuda 20 dakika kadar soğuttuğunuz malagaları sosa batırın ve sos donduktan sonra üzerine aynı sostan ve ya çikolatalı jöleden külahtan kalem yapıp şeritler çizin. Bu işlemi aynı sostan kaşıkla dökerek yapabilirsiniz.

Son olarak malaga pastalarının alt kenar kısımlarını kavrulmuş kırık fındık, fıstık ve ya rendelenmiş çikolata ile kaplayıp servis edebilirsiniz.