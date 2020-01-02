Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de nanedir. Peki, 2 yemek kaşığı nane kaç kaloridir? Nanenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Bilimsel olarak mentha olarak bilinen nane, mutfaklarda, kremlerde, diş macunlarında, sakızlarda, şekerlerde ve pek çok üründe yaygın şekilde kullanılan oldukça aromatik ve ferahlatıcı bir bitkidir. Nane iyi miktarda A, C, B12 Vitamini, folik asit, tiamin ve riboflavin ile kalsiyum, bakır, florür, demir, manganez, fosfor, potasyum, selenyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Sağlık için oldukça fazla yararı bulunan nanenin yeterli şekilde tüketimi sağlıklı bir şekilde kilo vermenize de yardımcı olur. Peki, nane kaç kaloridir. İşte nanenin besin değerleri…

NANE KAÇ KALORİ?

2 yemek kaşığı 11,4 gram nane yaklaşık 21 kaloridir.

NANENİN BESİN DEĞERLERİ

2 yemek kaşığı (11,4 gram) nanede aşağıdakiler bulunur:

Su: 9.75 g

Enerji: 21 kcal

Protein: 0,38 g

Toplam Yağ: 0,08 g

Karbonhidrat: 0,96 g

Lif: 0.8 g

Kalsiyum: 23 mg

Demir: 1.35 mg

Magnezyum: 7 mg

Fosfor: 7 mg

Potasyum: 52 mg

Sodyum: 3 mg

Çinko: 0,12 mg

Bakır: 0,027 mg

Manganez: 0.127 mg

B1 Vitamini (Thiamin): 0.009 mg

B2 Vitamini (Riboflavin): 0,02 mg

B3 Vitamini (Niasin): 0.108 mg

B5 Vitamini (Pantotenik asit): 0,029 mg

B6 Vitamini (Piridoksin): 0,018 mg

B9 Vitamini (Folat): 12 µg

Folik asit: 0 µg

Folat, yemek: 12 µg

Folat, DEF: 12 µg

C vitamini (Askorbik asit): 1,5 mg

A vitamini, RAE: 23 µg

A vitamini, IU: 462 IU

Triptofan: 0,006 g

Treonin: 0,015 g

Isolösin: 0,015 g

Lösin: 0,028 g

Lizin: 0,016 g

Metionin: 0.005 g

Sistin: 0.004 g

Fenilalanin: 0,019 g

Tirozin: 0,011 g

Valin: 0,019 g

Arjinin: 0,017 g

Histidin: 0.008 g

Alanin: 0,019 g

Aspartik asit: 0,044 g

Glutamik asit: 0,041 g

Glisin: 0,018 g

Proline: 0,015 g

Serin: 0,015 g