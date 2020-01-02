Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri

Bilimsel olarak mentha olarak bilinen nane, mutfaklarda, kremlerde, diş macunlarında, sakızlarda, şekerlerde ve pek çok üründe yaygın şekilde kullanılan oldukça aromatik ve ferahlatıcı bir bitkidir. Nane iyi miktarda A, C, B12 Vitamini, folik asit, tiamin ve riboflavin ile kalsiyum, bakır, florür, demir, manganez, fosfor, potasyum, selenyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Sağlık için oldukça fazla yararı bulunan nanenin yeterli şekilde tüketimi sağlıklı bir şekilde kilo vermenize de yardımcı olur. Peki, nane kaç kaloridir. İşte nanenin besin değerleri…
NANE KAÇ KALORİ?
2 yemek kaşığı 11,4 gram nane yaklaşık 21 kaloridir.
NANENİN BESİN DEĞERLERİ
2 yemek kaşığı (11,4 gram) nanede aşağıdakiler bulunur:
Su: 9.75 g
Enerji: 21 kcal
Protein: 0,38 g
Toplam Yağ: 0,08 g
Karbonhidrat: 0,96 g
Lif: 0.8 g
Kalsiyum: 23 mg
Demir: 1.35 mg
Magnezyum: 7 mg
Fosfor: 7 mg
Potasyum: 52 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0,12 mg
Bakır: 0,027 mg
Manganez: 0.127 mg
B1 Vitamini (Thiamin): 0.009 mg
B2 Vitamini (Riboflavin): 0,02 mg
B3 Vitamini (Niasin): 0.108 mg
B5 Vitamini (Pantotenik asit): 0,029 mg
B6 Vitamini (Piridoksin): 0,018 mg
B9 Vitamini (Folat): 12 µg
Folik asit: 0 µg
Folat, yemek: 12 µg
Folat, DEF: 12 µg
C vitamini (Askorbik asit): 1,5 mg
A vitamini, RAE: 23 µg
A vitamini, IU: 462 IU
Triptofan: 0,006 g
Treonin: 0,015 g
Isolösin: 0,015 g
Lösin: 0,028 g
Lizin: 0,016 g
Metionin: 0.005 g
Sistin: 0.004 g
Fenilalanin: 0,019 g
Tirozin: 0,011 g
Valin: 0,019 g
Arjinin: 0,017 g
Histidin: 0.008 g
Alanin: 0,019 g
Aspartik asit: 0,044 g
Glutamik asit: 0,041 g
Glisin: 0,018 g
Proline: 0,015 g
Serin: 0,015 g