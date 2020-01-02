Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri
Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de nanedir. Peki, 2 yemek kaşığı nane kaç kaloridir? Nanenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 2 Ocak 2020 - 11:02

Bilimsel olarak mentha olarak bilinen nane, mutfaklarda, kremlerde, diş macunlarında, sakızlarda, şekerlerde ve pek çok üründe yaygın şekilde kullanılan oldukça aromatik ve ferahlatıcı bir bitkidir. Nane iyi miktarda A, C, B12 Vitamini, folik asit, tiamin ve riboflavin ile kalsiyum, bakır, florür, demir, manganez, fosfor, potasyum, selenyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Sağlık için oldukça fazla yararı bulunan nanenin yeterli şekilde tüketimi sağlıklı bir şekilde kilo vermenize de yardımcı olur. Peki, nane kaç kaloridir. İşte nanenin besin değerleri…

NANE KAÇ KALORİ?

2 yemek kaşığı 11,4 gram nane yaklaşık 21 kaloridir.

NANENİN BESİN DEĞERLERİ

2 yemek kaşığı (11,4 gram) nanede aşağıdakiler bulunur:

Su: 9.75 g
Enerji: 21 kcal
Protein: 0,38 g
Toplam Yağ: 0,08 g
Karbonhidrat: 0,96 g
Lif: 0.8 g
Kalsiyum: 23 mg
Demir: 1.35 mg
Magnezyum: 7 mg
Fosfor: 7 mg
Potasyum: 52 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0,12 mg
Bakır: 0,027 mg
Manganez: 0.127 mg
B1 Vitamini (Thiamin): 0.009 mg
B2 Vitamini (Riboflavin): 0,02 mg
B3 Vitamini (Niasin): 0.108 mg
B5 Vitamini (Pantotenik asit): 0,029 mg
B6 Vitamini (Piridoksin): 0,018 mg
B9 Vitamini (Folat): 12 µg
Folik asit: 0 µg
Folat, yemek: 12 µg
Folat, DEF: 12 µg
C vitamini (Askorbik asit): 1,5 mg
A vitamini, RAE: 23 µg
A vitamini, IU: 462 IU
Triptofan: 0,006 g
Treonin: 0,015 g
Isolösin: 0,015 g
Lösin: 0,028 g
Lizin: 0,016 g
Metionin: 0.005 g
Sistin: 0.004 g
Fenilalanin: 0,019 g
Tirozin: 0,011 g
Valin: 0,019 g
Arjinin: 0,017 g
Histidin: 0.008 g
Alanin: 0,019 g
Aspartik asit: 0,044 g
Glutamik asit: 0,041 g
Glisin: 0,018 g
Proline: 0,015 g
Serin: 0,015 g

İLGİLİ HABERNanenin faydaları: Nanenin içinde hangi vitaminler var?
Son güncelleme: 11:03 - 02.01.2020
Etiketler