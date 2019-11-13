Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz nane kaç kaloridir? Nanenin besin değerleri ve kalorisi...

Mentha veya genellikle nane yaprağı olarak bilinen Lamiaceae cinsinden bir bitkidir. Nane ailesinde kabaca 20 tür vardır. Kuvvetli kokusu, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen nanenin yaprakları lezzetli bir baharattır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3 yağlarını da bol miktarda barındırır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nanedir. İşte nanenin besin değerleri ve kalorisi…

NANE KAÇ KALORİDİR: 100 gram nane yaklaşık 70 kaloridir.

NANENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram nanenin besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Enerji: 70 Kcal

Karbonhidratlar: 14.79 g

Protein: 3.75 g

Toplam yağ: 0.94 g

Lif: 8 g

Folat: 114 mcg

Niasin 1.706 mg

Pantotenik asit: 0.338 mg

Piridoksin: 0.129 mg

Riboavin: 0.266 mg

Tiamin: 0.082 mg

A Vitamini: 4248 IU

C Vitamini: 31.8 mg

Sodyum: 31 mg

Potasyum: 569 mg

Kalsiyum: 243 mg

Bakır: 329 mcg

Demir: 5.08 mg

Magnezyum: 80 mg

Manganez: 1.176 mg

Çinko: 1.11 mg