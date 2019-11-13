Nane kaç kalori? Nanenin besin değerleri ve kalorisi

Mentha veya genellikle nane yaprağı olarak bilinen Lamiaceae cinsinden bir bitkidir. Nane ailesinde kabaca 20 tür vardır. Kuvvetli kokusu, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen nanenin yaprakları lezzetli bir baharattır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3 yağlarını da bol miktarda barındırır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nanedir. İşte nanenin besin değerleri ve kalorisi…
NANE KAÇ KALORİDİR: 100 gram nane yaklaşık 70 kaloridir.
NANENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram nanenin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Enerji: 70 Kcal
Karbonhidratlar: 14.79 g
Protein: 3.75 g
Toplam yağ: 0.94 g
Lif: 8 g
Folat: 114 mcg
Niasin 1.706 mg
Pantotenik asit: 0.338 mg
Piridoksin: 0.129 mg
Riboavin: 0.266 mg
Tiamin: 0.082 mg
A Vitamini: 4248 IU
C Vitamini: 31.8 mg
Sodyum: 31 mg
Potasyum: 569 mg
Kalsiyum: 243 mg
Bakır: 329 mcg
Demir: 5.08 mg
Magnezyum: 80 mg
Manganez: 1.176 mg
Çinko: 1.11 mg