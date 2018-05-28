Napoliten sos tarifi: Makarnayla eşsiz uyum sağlayan napoliten sos tarifi ve malzemeleri…

Napoliten sos özellikle makarnayla olan uyumuyla çokça tercih edilen soslardan biri. Napoliten sos nasıl yapılır ve tarifinde hangi malzemeler var? İşte detaylar…
NAPOLİTEN SOS TARİFİ VE MALZEMELERİ
Napolitan sos adını İtalya' nın Napoli şehrinden alıyor. Yapımında özellikle sızma zeytinyağı kullanılıyor. İçine genellike taze ve iri yapraklı fesleğen, ayrıca yeşil biber eklenebiliyor.
Malzemeler;
4 adet orta boy olgun domates
1 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı kuru fesleğen
1 tutam ince kıyılmış maydanoz
2 yemek kaşığı tereyağı yada 3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Yapılışı;
Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın
Soğan ve sarımsakları ince ince yemeklik doğrayın yada rendeleyin.
Tereyağını sos tenceresine alın. Soğanları ve sarımsakları ekleyerek orta ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
Salçayı soğanların üzerine ekleyin ve karıştırarak eritin. Üzerine domates ve diğer malzemeleri koyarak kısık ateşte domatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Sıcakken makarnanın üzerine dökerek servis yapın.