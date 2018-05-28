Napoliten sos tarifi: Makarnayla eşsiz uyum sağlayan napoliten sos tarifi ve malzemeleri…

Makarnaya ayrı bir lezzet katan ve farklı yemeklerle de kullanılan napoliten sosun tarifi ve malzemeleri birçok kişi taraıfndan merak ediliyor. İşte İtalyan mutfağından makarnalarınızı süsleyip tatlandıracak napolitan sos tarifi ve malzemeleri...

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Napoliten sos özellikle makarnayla olan uyumuyla çokça tercih edilen soslardan biri. Napoliten sos nasıl yapılır ve tarifinde hangi malzemeler var? İşte detaylar…

NAPOLİTEN SOS TARİFİ VE MALZEMELERİ

Napolitan sos adını İtalya' nın Napoli şehrinden alıyor. Yapımında özellikle sızma zeytinyağı kullanılıyor. İçine genellike taze ve iri yapraklı fesleğen, ayrıca yeşil biber eklenebiliyor.

Malzemeler;

4 adet orta boy olgun domates

1 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı yada 3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Yapılışı;

Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın

Soğan ve sarımsakları ince ince yemeklik doğrayın yada rendeleyin.

Tereyağını sos tenceresine alın. Soğanları ve sarımsakları ekleyerek orta ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Salçayı soğanların üzerine ekleyin ve karıştırarak eritin. Üzerine domates ve diğer malzemeleri koyarak kısık ateşte domatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Sıcakken makarnanın üzerine dökerek servis yapın.