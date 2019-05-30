Nar ekşili tahıl çorbası tarifi: Nar ekşili tahıl çorbası nasıl yapılır? szcu9

Bol tahıllı bir çorbadan daha faydalı bir çorba olabilir mi? Bir de üzerine nar ekşisi koyuyoruz lezzeti dillere destan nar ekşili tahıl çorbası yapıyoruz. İşte tadı damağınızda kalacak mis gibi nar ekşili tahıl çorbası…

Tahılın vücudumuz için ne kadar gerekli ve faydalı olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar için sık sık tüketilesi gereken tahılları karıştırıp bir çorbada birleştirdik. Oldukça sağlıklı bir çorba olan tahıl çorbasına bir de nar ekşisi ekledi. İşte şimdi tadına doyum olmayan bir efsane oldu. O zaman buyurun nar ekşili tahıl çorbası tarifine…

NAR EKŞİLİ TAHIL ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 soğan

2 diş sarımsak

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

1 bardak mercimek (Haşlanmış)

1 bardak buğday (Haşlanmış)

6 bardak tavuk suyu

Karalahana yaprağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Zeytinyağı

2 kaşık nar ekşisi

NAR EKŞİLİ TAHIL ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle tencerenin içinde zeytinyağını ısıtıp yemeklik doğranmış soğanları biraz kavurun. Üzerine salçaları ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Daha sonra üzerine suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca buğdayı, mercimeği ve ince doğranmış karalahanayı ekleyin. Karıştırıp ardından baharatlarını ekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın. Birkaç dakika sonra nar ekşisini ekleyin.

Afiyet olsun.