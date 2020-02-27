Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nardır. A, C ve E vitamini, folik asit ve antioksidan kaynağı narın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
NAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram nar yaklaşık 82 kaloridir.
NARIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram narda aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 82 kcal
Toplam yağ: 1,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 3 mg
Potasyum: 236 mg
Karbonhidrat: 19 g
Lif: 4 g
Şeker: 14 g
Protein: 1,7 g
A Vitamini: 0 IU
C Vitamini: 10,2 mg
Kalsiyum: 10 mg
Demir: 0,3 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 12 mg