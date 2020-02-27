Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…
Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki nar kaç kaloridir? Narın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 27 Şubat 2020 - 11:06

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nardır. A, C ve E vitamini, folik asit ve antioksidan kaynağı narın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

NAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram nar yaklaşık 82 kaloridir.

NARIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram narda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 82 kcal
Toplam yağ: 1,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 3 mg
Potasyum: 236 mg
Karbonhidrat: 19 g
Lif: 4 g
Şeker: 14 g
Protein: 1,7 g
A Vitamini: 0 IU
C Vitamini: 10,2 mg
Kalsiyum: 10 mg
Demir: 0,3 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 12 mg

İLGİLİ HABERNar nelere iyi gelir? Narın faydaları ve vitaminleri...
Son güncelleme: 11:07 - 27.02.2020