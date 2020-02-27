Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki nar kaç kaloridir? Narın besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nardır. A, C ve E vitamini, folik asit ve antioksidan kaynağı narın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

NAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram nar yaklaşık 82 kaloridir.

NARIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram narda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 82 kcal

Toplam yağ: 1,2 g

Doymuş Yağ: 0,1 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g

Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 236 mg

Karbonhidrat: 19 g

Lif: 4 g

Şeker: 14 g

Protein: 1,7 g

A Vitamini: 0 IU

C Vitamini: 10,2 mg

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0,3 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,1 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 12 mg