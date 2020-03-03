Narmanlı Han’da yeni bir deneyim

Spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ve büyük kitlelere önderlik eden aynı adlı kulüpten ilham alan Celtic Irish Sports Club, açıldı. Narmanlı Han’da açılan mekan menüsü, keyifli müsabakaları ve open stage performanslar ile farklı bir eğlence deneyimi sunuyor.

İsmini 1845'te yaşanan büyük kıtlık sırasında İskoçya'nın Glasgow şehrine işçi olarak sürgüne gönderilen İrlandalıların kurduğu aynı adlı kulüpten alan Celtic Irish Sports Club, Beyoğlu'ndaki Narmanlı Han'da hizmete girdi.

Mekanda tüm dünyadan spor karşılaşmaları menüdeki geniş seçenekler eşliğinde izlenebiliyor. Ayrıca Celtic Irish Sports Club, dart ve table curling müsabakalarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra gelecek dönemde grupların open stage performans sergileyecekleri bir sahne de mekanda yer alıyor.

Yaşamını Türkiye'de sürdüren yabancıların da uğrak noktası olması planlanan mekanda blues, rock ve jazz türünde müzikler çalınıyor.