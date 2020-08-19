Nefis aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler…

Muharrem Ayı’nın onuncu gününde (29 Ağustos) evlerde aşure yapılacak ve komşularla paylaşılacak. Aşure dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesidir. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure için hangi malzemeler gereklidir? İşte nefis aşure tarifi…

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı'nın gelmesiyle aşure günü heyecanı tüm yurtta başladı. Yüzlerce yıllık geleneği sürdürmek isteyenler aşure tarifi araştırmaya başladı. Sizin için hazırladığımız aşure tarifi ile sizde kendi aşurenizi yapıp sevdiklerinize dağıtabilirsiniz. İşte aşure malzemeleri ve tarifi…

AŞURE TARİFİ

Malzemeler;

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için;

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

Aşurenin yapılışı;

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun…