Nefis İzmir bomba tatlısı tarifi: İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İzmir bomba tatlısı için gerekli malzemeler…

Son günlerde İzmir’de en çok tüketilen tatlılardan olan ve ünü tüm Türkiye’ye yayılan İzmir bomba tatlısı, yumuşacık hamuru ve içinde bulunan bol çikolatasıyla yiyenlerin hayran olduğu tatlardan biri… Peki, İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis İzmir bomba tatlısı için gerekli malzemeler…

İzmir deyince akla gelen tatlı şüphesiz lokmadır ancak son günlerde İzmirliler'in yeni modası İzmir bomba tatlısı… Bol tereyağlı hamurun çikolata ile buluştuğu bu nefis tatlının yapımı haberimizde…

İZMİR BOMBA TATLISI İÇİN MALZEMELER

– 1 kavanoz kakaolu fındık kreması

– 250 gr. tereyağı

– 3,5 kaşık yoğurt

– 1 kahve fincanı sıvıyağ

– 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

– 5 su bardağı un

İZMİR BOMBA TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak bir kabın içine daha önceden eritmiş olduğumuz tereyağını ve sıvı yağı koyalım. Daha sonra kabartma tozunu ve yoğurdumuzu ilave edelim ve yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Elde etmiş olduğumuz hamuru düz bir zemin üzerinde merdane ile incecik olacak şekilde açalım ve büyük bir kalıp yardımıyla hamuru keselim. Açmış olduğumuz hamur kalıplarının içerisine 1 – 1,5 tatlı kaşığı kadar kakaolu fındık kreması yada pralin koyalım ve kenarlarını kapatarak avuç içimizde yuvarlayalım. Bu noktada ince açığımız hamurun dağılmaması için dikkatlice davranmamız gerekmektedir. Daha sonra fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirelim ve fırını 200 derece olarak ayarlayalım. Fırın istenilen sıcaklığa ulaştığında yaklaşık 8 – 10 dakika kadar üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim.

İzmir bombalarınızın ilk sıcaklığında çıkması için metal üzerinde 1-2 dakika bekletin. Afiyet olsun…